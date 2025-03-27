Владельцы энергообъектов на Дону столкнулись с требованием установить средства радиоэлектронной борьбы

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Росгвардия в Ростовской области обязала собственников топливно-энергетических комплексов региона усилить охрану объектов. В частности, необходимо установить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за атак со стороны вооруженных сил Украины.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Объектами атак становятся в том числе и энергетические объекты. Так, 29 ноября поступили сообщения о пожаре на нефтебазе в Каменском районе после налета БПЛА.

28 августа в результате атаки беспилотника начался пожар на топливном складе в Каменском районе. Спасатели спустя неделю локализовали пожар на нефтебазе. В ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен 2 сентября. 3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. 6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

"Мы обязали собственников объектов [топливно-энергетического комплекса] усилить свою охрану, приобрести средства электронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Мы выдали дополнительное вооружение на те охранные структуры, которые обеспечивают безопасность объектов на территории области", - сказал о начальник регионального ведомства Владимир Жигула, чьи слова приводит ТАСС. Представитель Росгвардии подчеркнул, что объекты ТЭК в зоне административной границы с Донбассом подвергаются атакам со стороны Украины в первую очередь.

В течение 30 суток, начиная с 18 марта действует временный мораторий на удары по энергообъектам России и Украины. В список объектов, подпадающих под действие моратория, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы, напоминает "Коммерсант".

Напомним, что в ночь на 24 марта массированная воздушная атака БПЛА была отражена в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском и Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону.

Вечером 23 марта в период с 22.00 до 23.10 мск над территорией Ростовской области было сбыто 17 беспилотников. В ночь на 23 марта беспилотники также массово атаковали Миллеровский, Морозовский, Каменский, Тарасовский, Шолоховский и Неклиновский районы Ростовской области. На одной из трасс региона беспилотником был атакован автомобиль, водитель погиб. В Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском, Морозовском и Миллеровском районах введен режим чрезвычайной ситуации.

В ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону. Пострадали два человека, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Власти пообещали выплатить пострадавшим помощь. После поквартирного обхода выяснилось, что повреждены 16 квартир. В администрацию Ростова-на-Дону для предоставления единовременной выплаты поступило 16 заявлений от 38 человек, которые проживают в пострадавшей от атаки беспилотника многоэтажке.

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