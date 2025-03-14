RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:05, 14 марта 2025

Власти признали убитыми на Украине 6100 бойцов с юга России

Военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 2996 бойцов из СКФО и 3104 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 6 марта не менее 6050 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла", к 14 марта представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 6100 бойцов с юга России: 2996 – из СКФО и 3104 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1299. Также подтверждена смерть 652 бойцов из Ставропольского края, 357 – из Северной Осетии, 236 – из Кабардино-Балкарии , 233 – из Чечни , 121 – из Ингушетии и 98 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1140) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 678 бойцов из Краснодарского края, 638 – из Ростовской области, 456 – из Астраханской области, 112 – из Калмыкии и 80 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военная операция на Украине. Фото: https://mil.ru
13:57, 6 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине более 6050 бойцов с юга России
Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России
18:56, 1 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине более 6000 бойцов с юга России
Российская военная техника в зоне специальной военной спецоперации. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
09:27, 23 февраля 2025
Власти признали убитыми на Украине 5950 бойцов с юга России
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:13, 19 февраля 2025
Более 5900 бойцов из СКФО и ЮФО убиты на Украине
02:11, 17 февраля 2025
Кубань попала в число лидеров рейтинга регионов по качеству жизни
Персоналии
Михаил Саакашвили. Фото REUTERS/Valentyn Ogirenko
11:20, 12 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:39, 11 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
Медвежья услуга. Почему обвиняемая вынуждена была обжаловать оправдательный приговор?
Фото
12:04, 10 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
12
Приключения шведского автомобиля в Кабардино-Балкарии 
Фото
21:46, 9 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
34
привет из Африки
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
21:51, 13 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
24
"банкротство граждан"
Фото
21:39, 11 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
Медвежья услуга. Почему обвиняемая вынуждена была обжаловать оправдательный приговор?
Фото
12:04, 10 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
12
Приключения шведского автомобиля в Кабардино-Балкарии 
Фото
21:46, 9 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
34
привет из Африки
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Джейхун Байрамов. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/zaversilis-peregovory-po-tekstu-mirnogo-soglaseniya-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-erevan-prinyal-ostayushhiesya-otkrytymi-dva-punkta-605201
13 марта 2025, 17:49
Азербайджан и Армения согласовали текст мирного договора

Вадим Харченко. Фото: https://protokol.band/2024/01/29/3463/
12 марта 2025, 19:12
Блогер Харченко* приговорен к семи годам колонии

Айтадж Тапдыг. Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru
12 марта 2025, 17:02
Суд оставил журналистку Айтадж Тапдыг под арестом

Надежда Кеворкова. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
12 марта 2025, 15:13
Гособвинение потребовало приговорить Кеворкову к шести годам колонии

Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Показать больше