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13:57, 6 марта 2025

Власти признали убитыми на Украине более 6050 бойцов с юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 2964 бойцов из СКФО и 3086 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта не менее 6000 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла", к 6 марта представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 6050 бойцов с юга России: 2964 – из СКФО и 3086 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1282. Также подтверждена смерть 644 бойцов из Ставропольского края, 353 – из Северной Осетии, 235 – из Кабардино-Балкарии

, 232 – из Чечни

, 120 – из Ингушетии и 98 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1137) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 678 бойцов из Краснодарского края, 627 – из Ростовской области, 455 – из Астраханской области, 112 – из Калмыкии и 77 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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