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01:42, 11 марта 2025

За неделю с 3 по 9 марта в вооруженном конфликте на Северном Кавказе четверо человек погибли

На месте спецоперации. 5 марта 2025 г. Фото: http://nac.gov.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 3 по 9 марта 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе убито четверо предполагаемых боевиков. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал «Кавказский узел», за неделю с 24 февраля по 2 марта в вооруженном конфликте на Северном Кавказе жертв не зафиксировано.

Ночью 5 марта в махачкалинском поселке Семендер был объявлен режим контртеррористической операции. В перестрелке силовики убили четырех человек. Антитеррористический комитет объявил убитых боевиками запрещенной террористической организации "Исламское государство"*.

По данным оперштаба Дагестана, силовики проверяли информацию о возможной подготовке теракта. При попытке задержания несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Они были заблокированы в одном из домов, жители ближайших домов эвакуированы.

Все убитые оказались жителями Дагестана. Версия о принадлежности убитых в поселке Семендер боевиков к ИГ* вызывает сомнения, а операция не была спланирована, заявили ветераны силовых структур. Отсутствие жертв среди силовиков говорит об их профессионализме, возразил военный эксперт.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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