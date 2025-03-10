Волонтеры просят помочь спасти пострадавших от мазута птиц на Кубани

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Волонтерские центры нуждаются в помощи добровольцев для спасения птиц.

Как писал "Кавказский узел", с конца февраля волонтеры сообщают о росте числа птиц, испачканных в мазуте. Они просят помочь в спасении птиц всех, у кого есть такая возможность. Всего с начала разлива мазута по данным на 27 февраля штабы приняли более восьми тысяч птиц.

Оперштаб Краснодарского края регулярно сообщает о новых выбросах мазута на анапских пляжах. На берегу моря в Краснодарском крае зафиксированы выбросы двух видов мазута, различающихся по физическим свойствам и токсическому воздействию на человека и природу.

Птицы, которым оказывают первую помощь в штабах на месте, поступают в центры реабилитации в Витязево под Анапой и "Пеликан" в Ставропольском крае.

Всего в них 179 птиц, сообщил 10 марта телеграм-канал оперативного штаба по Кубани.

В Центр реабилитации в селе Витязево отправили 187 особей, реабилитацию продолжают 111. Выпустили восемь пернатых. В "Пеликан" отправили 1044 птицы, осталось 68 особей. Выпусков пернатых не проводили, говорится в сообщении.

Волонтеры сообщили, что в связи с теплой погодой происходят новые выбросы мазута, и число пострадавших птиц растет. "Птицы оказались совершенно беззащитны перед новым нашествием мазута - ещё более липкого и токсичного, чем раньше, количество волонтёров в штабе "Дельфины" достигло рекордно низкой отметки за все месяцы с момента аварии", - сообщил 6 марта штаб "Дельфины".

В чате волонтеров экологи просят о помощи для работы с новой волной птиц.

"В связи с тем, что много волонтёров уезжает, у нас пересменка, и нужна экстренная помощь в комплектации ближайших волонтерских групп!!! "Полярные зори" в поисках птичьих нянь для стационара, чтобы кормить и ухаживать за птицами. Всему научим, обо всем расскажем! Просим Вас отозваться и помочь в этой сложной ситуации!!!" - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Анапа. Волонтеры моря" сегодня, 10 марта, в 09.48 мск.

"Обращаемся ко всем неравнодушным! В связи с погодными условиями множество птиц нуждается в вашей помощи. Необходим отлов загрязненной птицы для ее очистки и лечения. Нам очень нужны волонтеры и автоволонтеры для поиска и отлова птичек! Приходите в центр по спасению птиц (Гостевой проезд, 7, база отдыха "Динамо-1"). Штаб предоставляет бесплатное проживание, питание, экипировку для волонтеров. Приехать можно как на несколько дней, так и на длительный срок", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в 09.33 мск.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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