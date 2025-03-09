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07:50, 9 марта 2025

Аэропорты юга России возобновили работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорты Астрахани, Волгограда и Владикавказа вновь принимают самолеты. 

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 8 марта аэропорт Волгограда был временно закрыт для обеспечения безопасности полетов. Ночью приостановил работу и аэропорт Астрахани.

Росавиация сообщила, что воздушные порты, работа которых приостанавливалась в ночь на 9 марта, возобновили прием и отправку самолетов. В частности, возобновили работу аэропорты Астрахани и Волгограда.

Напомним, ночью о закрытии аэропорта Владикавказа сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В республике была объявлена угроза атаки БПЛА, введен план "Ковер".

Сообщение о возобновлении работы авиагавани Сергей Меняйло опубликовал в 06.58 мск в своем телеграм-канале.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 9 марта в Ростовской области были сбиты беспилотники.

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Автор: "Кавказский узел"

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