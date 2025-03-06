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13:24, 6 марта 2025

10 человек задержаны за нападение на избирательный участок в Абхазии

Избирательный участок. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2025-03-01/502762-v_abhazii_startoval_vtoroy_tur_prezidentskih_vyborov

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе задержаний изъято оружие и боеприпасы.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта проходило голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Были открыты 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). На участке в поселке Цандрипш Гагрского района группа людей в масках открыла стрельбу и повредила бюллетени, силовики сообщили о поисках нападавших. Штаб Гунбы обвинил в нападении на участок сторонников Ардзинбы. Следком России возбудил дело о терроризме после нападения на участок. Прокуратура Гагрского района возбудила дело по пунктам "а" и "в" части 1 статьи 217 УК Абхазии и части 2 статьи 320 УК Абхазии (воспрепятствование работе избирательной комиссии, осуществленное с угрозой применения насилия [...]; угроза применения насилия, опасного для жизни, в отношении представителей власти; незаконный оборот огнестрельного оружия).

В ночь на 6 марта задержано семь человек, подозреваемых в нападении на участок в поселке Цандрипш. Имена задержанных - Адамур Пачалия, Батал Пачалия, Алхас Миканба, Тимур Пачулия, Анри Хагба, Ахра Пачалия, Саид Ардзинба. Им от 33 до 50 лет. В ходе задержания силовики изъяли большое количество оружия: автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к ним, сообщается в телеграм-канале АМРА-life, насчитывающем 31 317 подписчиков.

Ранее были задержаны Рафаэль Гуазаа, Игорь Орчукба, Нурик Смыр, информировало издание Апсныпресс, не уточнив дату их задержания. 

"Вооруженные лица в масках напали на участок, перевернули урну с бюллетенями, открыли стрельбу, устроили потасовку с находившимися на месте сотрудниками милиции, а затем скрылись с места преступления. Пытаясь скрыться, нападавшие дважды не подчинились требованиям сотрудников правоохранительных органов остановиться на стационарном посту ДПС, а также совершили противоправные действия, направленные на угрозу жизни и здоровья сотрудников милиции на КПМ «Мюссера»", - привело издание версию силовиков.

Напомним, Бадра Гунба набрал 54,73% голосов и победил на выборах. Аналитики считают, что нарушения, зафиксированные на выборах в Абхазии, незначительны и не смогли бы оказать существенного влияния на итоги выборов с учетом большого разрыва между кандидатами в президенты.

Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии". 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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