Военный из Калмыкии убит на Украине

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Владимир Коломин из Лаганского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны как минимум 112 военных из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта власти официально признали убитыми на Украине не менее 2923 бойцов из СКФО и 3078 из ЮФО, в том числе 111 военных из Калмыкии.

Имя очередного убитого на Украине бойца администрация Лаганского района назвала в отчете об открытии так называемой “парты героя” в Лаганской средней школе №1. Убитый Владимир Коломин был выпускником этой школы.

Коломин подписал контракт с Минобороны 19 декабря 2023 года, служил в должности командира отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона на территории Харьковской области. Был убит 26 апреля 2024 года, награжден Орденом мужества посмертно, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 112 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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