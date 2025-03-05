Повторные выбросы мазута найдены на пляжах в Анапе

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Выбросы мазута обнаружены на трех участках пляжей Анапы.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на пляже Джемете и Центральном пляже Анапы, а 23 февраля - на пляже Джемете и около оздоровительного центра в Анапе. 25 февраля выбросы мазута после шторма обнаружены на 11 пляжах. 26 февраля новые выбросы были зафиксированы после обследования прибрежной территории на 10 участках берега Анапы и Темрюкского района. 27 февраля мазут был обнаружен на трех участках побережья в Анапе. 3 марта оперштаб сообщил, что повторных выбросов мазута на побережье в Краснодарском крае не выявлено. К 4 марта с начала проведения работ водолазы подняли со дна Черного моря в Анапе и Темрюкском районе почти 2 тысячи мешков грунта с мазутом.

После лабораторных исследований проб собранного с пляжей в Анапе песка ученые обнаружили, что концентрация бензапирена (бензпирена, бензопирена) в нем в 22,5 раза превышает допустимую норму. Отбор проб мазута М-100, в которых обнаружен бензапирен, был сделан на побережье в Анапе 28 января, пояснило Всероссийское общество охраны природы. Из-за высокой концентрации бензапирена в мазуте следует закрыть пляжи в Анапе для волонтеров и отдыхающих, а загрязненный песок вывезти на специальные полигоны для чрезвычайно опасных отходов, указали экологи. Сегодня они заявили о выбросах двух видов мазута на побережье Кубани.

Мониторинговые группы сегодня утром обнаружили повторные выбросы мазута на трех участках прибрежной территории в Анапе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"5 марта по результатам утреннего мониторинга береговой линии на нескольких территориях, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили небольшие выбросы мазута", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Оперштаб уточнил, что мазут найден на пляже базы отдыха "Динамо", на береговой полосе в районе Витязево, а также неподалеку от пляжа "Селена" в селе Витязево.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.