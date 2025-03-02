Режим беспилотной опасности в Дагестане отменен

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Отменен особый режим, введенный в Дагестане из-за угрозы атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", режим беспилотной опасности был объявлен сегодня в Дагестане в связи с тем, что вблизи границ республики были замечены беспилотники.

Режим беспилотной опасности отменен, сообщил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. "Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - отметил он.

Напомним, с начала военной операции на Украине территория Дагестана трижды подвергалась атакам дронов. Первая атака произошла 6 ноября 2024 года, тогда летательный аппарат был сбит в Каспийске.

Во второй раз Дагестан подвергся атаке дронов 30 ноября, тогда дрон был обезврежен в Каспийске. Третья атака – также на Каспийск – произошла 3 февраля.

Вероятность частых атак беспилотников на регионы Северного Кавказа невелика, так как они расположены далеко от линии фронта, и организация таких атак крайне сложна, указали военные эксперты.

При этом с начала военной операции регулярно подвергаются атакам беспилотников территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

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