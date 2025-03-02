Режим беспилотной опасности введен в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько беспилотников замечено вблизи границ Дагестана.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в республике введен режим опасности атаки беспилотников.

"В связи с тем, что вблизи границ нашей республики замечены БПЛА, у нас объявлен режим беспилотной опасности", – сообщил он сегодня в своем телеграм-канале.

Также из-за угрозы атаки дронов сегодня ограничения вводились в аэропорту Грозного. Запрет на прием и выпуск воздушных судов был снят в 10.24 мск, передало РИА "Новости" со ссылкой на Росавиацию.

"Кавказский узел" также писал, что с начала военной операции на Украине территория Дагестане подвергалась атакам дронов три раза. Впервые республика подверглась атаке беспилотника 6 ноября 2024 года – летательный аппарат был сбит в Каспийске. Во второй раз Дагестан подвергся атаке дронов 30 ноября 2024 года, тогда дрон также был обезврежен в Каспийске.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.