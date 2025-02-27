Снег и политика: как в Грузии борются со стихией и оппонентами

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Небывалый снегопад парализовал Западную Грузию, засыпав снегом субтропические регионы, непривычные к таким осадкам. В отдаленных деревнях, где живут в основном пожилые и малообеспеченные люди, ситуация быстро стала критической: обрушивались крыши, люди оставались без помощи. Пока власти медлили, волонтеры сами организовали спасательные операции, несмотря на критику правительства, отмечается в материале журналистки Дианы Петриашвили.

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На Запад Грузии обрушился небывалый снегопад, который не останавливался неделю. Снегом накрыло те регионы, в которых этот вид осадков редкая экзотика: субтропики Аджарии и Гурии.

Отчасти из-за того, что у местных жителей совсем нет навыка борьбы со снежной стихией, а отчасти из-за того, что снега выпало действительно очень много - уже через несколько дней последствия стали очень тяжелыми. Так, сообщалось о рухнувших под тяжестью сугробов крышах и о погибших в снежном плену людях, которым вовремя не оказали помощь. 1

Непогода создала проблемы жителям запада Грузии На западе Грузии из-за сильного снегопада обесточены многие дома, обрушились крыши, оборваны линии электропередачи, некоторые деревни отрезаны от внешнего мира. В Поти приостановлены занятия в школах и детских садах, более шести тысяч абонентов лишены света.

“Еда была доставлена дроном в Шемокмеди”

Первыми на сигналы SOS, поступивших из гурийских деревень, откликнулись волонтеры. Координируясь в соцсетях, добровольцы-спасатели создали базу данных со списком людей, нуждающихся в срочной помощи. Они везли в пострадавший регион лекарства, еду, и буквально выкапывали дома из снега, отмечает журналистка Диана Петриашвили.

В частности, волонтеры координируют свою работу в группе “Волонтеры для Гурии” в социальной сети Facebook*. По состоянию на 27 февраля в группе состоят 34 тысячи человек.

“Эта группа была создана для оказания помощи населению, пострадавшему от сильного снегопада и стихийных бедствий в Гурии”, - говорится в описании в группе. Ее участники, как волонтеры, так и местные жители - также сообщают о том, в каких селах ситуация является наиболее критической:

“Люди уже два дня требуют расчистить дорогу Чаисубани в Чохатаури для скорой помощи, а от мэрии нет реакции. Если не верите, проверьте и убедитесь. Но добраться все равно не выйдет, дорогу нужно срочно расчистить”, - пишет Veriko Berdzenishvili.

“Не знаю, как в других местах, но в Земо Натанеби со мной были спасатели-волонтеры, и когда я разговаривала с семьей, они сказали, что вообще никто не приходил. Дороги тоже не расчищены, так что то, что чиновники говорят по "Имеди" — полная ложь. Только добровольцы идут, как могут”, - сообщает Tamta Bitarashvili.

“По дороге в Гогорети ни одна машина не проехала. О помощи говорить не приходится. Высота снежного покрова до 2 метров. Нет света, газа, воды. Обратите на нас внимание, чтобы мы как то выехали”, - написал Laliko Nikabadze.

“Еда была доставлена дроном в Шемокмеди”, - сообщила Мариам Мчедлишвили

“Квенобани, Нагомани, Амаглеба. Там никого не было, нет ни дороги, ни света, в семьях есть маленькие дети, пожилые люди, с которыми мы не можем связаться уже несколько дней”, - рассказал Tamo Beqa.

Сравнение с Саакашвили - не в пользу “Грузинской мечты”

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие чиновники приехали в зону бедствия лишь на четвертый день стихии. При этом власти страны раскритиковали действия волонтеров.

“Крайне контрпродуктивно, что так называемые добровольческие инициативы возникают без координации со штабом, поскольку уже сегодня у нас было несколько случаев, когда приходилось использовать тяжелую технику, чтобы вызволить самих волонтеров. Обращаемся с призывом не вмешиваться в нашу работу, не распространять непроверенную информацию, которая в конечном итоге существенно затрудняет работу соответствующих служб, помогающих гражданам”, –говорится в заявлении координационного штаба по борьбе со стихией. 2



Активистов не удерживает правительственная критика, они по-прежнему договариваются в соцсетях, собирают средства, грамотно распределяют ресурсы и спешат на помощь пострадавшим. Этот процесс сильно напоминает подготовку к акциям протеста, которые не прекращаются в Тбилиси уже четвертый месяц, несмотря на жесткие подавления и высокие штрафы, отмечает журналистка Диана Петриашвили.

Она обращает внимание на то, что некоторые волонтеры “не без иронии рассказали в соцсетях, что уведомление о штрафе за участие в акции протеста пришло к ним на телефон ровно в тот момент, когда они орудовали лопатой в сугробе”. Об этом рассказал, в частности, Бидзина Гуджабидзе, известный альпинист, которого знают в стране как одного из лучших спасателей. 3



Некоторые наблюдатели сравнивают реакцию чиновников от правящей партии с тем, как вел себя во время стихийных бедствий третий президент Грузии Михаил Саакашвили, которого по-прежнему считают главным оппонентом сегодняшней власти. “Сравнение, конечно, не в пользу “Грузинской мечты”, потому что Саакашвили действительно было свойственно оперативно приезжать в эпицентр происходящего”, - подчеркивает журналистка Диана Петриашвили.

Как сообщал “Кавказский узел”, в 2005 году Саакашвили принял решение отправиться в высокогорную Сванетию, которая больше всех пострадала от наводнения и оползней. В 2006 году Саакашвили лично ознакомился с ситуацией в районе пожаров, где пострадало более 600 гектаров лесных массивов. В 2012 году Саакашвили посетил села, пострадавшие от стихийного бедствия – Какабети, Чумлаки и Лелиани.

Диана Петриашвили также обращает внимание на то, что оппозиция считает действия властей опоздавшими. Например, лидер партии Лело Анна Нацвлишвили назвала реакцию правительства “преступной халатностью” и подчеркнула, что правительственный штаб по борьбе со стихией был создан только после того, как в Гурии начались спасательные работы силами волонтеров. 4

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