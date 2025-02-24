Непогода создала проблемы жителям запада Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На западе Грузии из-за сильного снегопада обесточены многие дома, обрушились крыши, оборваны линии электропередач, некоторые деревни отрезаны от внешнего мира. В Поти приостановлены занятия в школах и детских садах, более шести тысяч абонентов лишены света.

Сильный снегопад стал причиной проблем для жителей западной Грузии, в Гурии несколько деревень отрезаны от внешнего мира, спасатели не могут до них добраться. По словам местных жителей, из-за обильного снега обрушились крыши нескольких домов, оборваны линии электропередач.

Сотрудники пансионата "Барбара" для людей с ограниченными возможностями сообщают в соцсетях, что у них уже более двух суток нет электричество и подопечные находятся в тяжелой ситуации. «Мы имеем дело с уязвимой группой, нам срочно нужна помощь», - говорится в заявлении, опубликованном сотрудниками пансионата в соцсетях.

Житель села Демити, расположенного около Озургети, Антон рассказал по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что у них два дня нет света.

«Это стихийное бедствие, катаклизм, можно сказать. Снега было очень много. Я жил в северных странах и никогда не видел столько снега. Каждое второе или третье дерево сломалось - либо у него сломались ветка, либо оно само упало. Мы не можем выйти, не можем выбраться, нет света, нет ничего. Из того, что я вижу, от моего дома видно только четыре дома, и на два из них упали деревья», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из основателей Maestro TV Мамука Глонти, который находится в Капровани.

По данным мэрии Поти, без электричества в городе остаются до шести тысяч абонентов. «В связи с ожидаемой непогодой в понедельник и вторник будет временно приостановлен учебный процесс в детских садах Поти. Также 24 февраля будет приостановлен учебный процесс в государственных школах Поти», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Поти.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Поти ожидается снег, температура воздуха составит +2 градуса, ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. В ночь на 24 февраля будут умеренные осадки в виде дождя и снега, температура опустится до нуля, ветер останется прежним. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.