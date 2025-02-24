RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:28, 24 февраля 2025

Непогода создала проблемы жителям запада Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На западе Грузии из-за сильного снегопада обесточены многие дома, обрушились крыши, оборваны линии электропередач, некоторые деревни отрезаны от внешнего мира. В Поти приостановлены занятия в школах и детских садах, более шести тысяч абонентов лишены света.

Сильный снегопад стал причиной проблем для жителей западной Грузии, в Гурии несколько деревень отрезаны от внешнего мира, спасатели не могут до них добраться. По словам местных жителей, из-за обильного снега обрушились крыши нескольких домов, оборваны линии электропередач.

Сотрудники пансионата "Барбара" для людей с ограниченными возможностями сообщают в соцсетях, что у них уже более двух суток нет электричество и подопечные находятся в тяжелой ситуации. «Мы имеем дело с уязвимой группой, нам срочно нужна помощь», - говорится в заявлении, опубликованном сотрудниками пансионата в соцсетях.

Житель села Демити, расположенного около Озургети, Антон рассказал по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что у них два дня нет света.

«Это стихийное бедствие, катаклизм, можно сказать. Снега было очень много. Я жил в северных странах и никогда не видел столько снега. Каждое второе или третье дерево сломалось - либо у него сломались ветка, либо оно само упало. Мы не можем выйти, не можем выбраться, нет света, нет ничего. Из того, что я вижу, от моего дома видно только четыре дома, и на два из них упали деревья», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из основателей Maestro TV Мамука Глонти, который находится в Капровани.

По данным мэрии Поти, без электричества в городе остаются до шести тысяч абонентов. «В связи с ожидаемой непогодой в понедельник и вторник будет временно приостановлен учебный процесс в детских садах Поти. Также 24 февраля будет приостановлен учебный процесс в государственных школах Поти», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Поти.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Поти ожидается снег, температура воздуха составит +2 градуса, ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. В ночь на 24 февраля будут умеренные осадки в виде дождя и снега, температура опустится до нуля, ветер останется прежним. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:39, 23 февраля 2025
Военнослужащий со Ставрополья убит в зоне СВО
20:42, 23 февраля 2025
Смягчены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
16:56, 23 февраля 2025
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
13:59, 23 февраля 2025
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
13:00, 23 февраля 2025
Восстановлено движение к четырем дагестанским селам
11:13, 23 февраля 2025
Пробка на "Верхнем Ларсе" за сутки увеличилась до 2,7 тысячи машин
Все события дня
Новости
20:42, 23 февраля 2025
Смягчены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
Пробка на зимней дороге. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
11:13, 23 февраля 2025
Пробка на "Верхнем Ларсе" за сутки увеличилась до 2,7 тысячи машин
01:55, 23 февраля 2025
Экоактивисты присоединились к протестующим в Грузии
Скопление машин вблизи КПП "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
09:42, 22 февраля 2025
Более 2,5 тысячи автомобилей ожидают проезда через "Верхний Ларс"
02:08, 22 февраля 2025
Работники металлургического завода в Рустави пожаловались на условия труда
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:00, 23 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
31
Проблема преступных группировок, состоящих из граждан Грузии. Драка и убийство в Польше
Фото
11:47, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
66
Абхазская оппозиция (зря) требует, чтобы её не называли протурецкой и прозападной
Фото
09:09, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
16
Переговоры Гунба - Ардзинба ничего не решат, если одна сторона не признает поражения
Все блоги
Справочник
Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Елена Милашина в чеченской больнице. Фото: Сергея Бабинеца https://t.me/babinetssergey/849 Елена Милашина в московской клинике. Фото Анны Артемьевой / ”Новая газета”https://t.me/novaya_pishet/41070?single Нападение на Милашину и Немова в Чечне

Блогеры
Фото
10:00, 23 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
31
Проблема преступных группировок, состоящих из граждан Грузии. Драка и убийство в Польше
Фото
15:03, 22 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
21
По закону у журналистов те же права, что и у других граждан
Фото
08:48, 22 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
34
Сборная Грузии в шестой раз подряд сыграет на ЧЕ по баскетболу
Фото
11:47, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
66
Абхазская оппозиция (зря) требует, чтобы её не называли протурецкой и прозападной
Фото
09:09, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
16
Переговоры Гунба - Ардзинба ничего не решат, если одна сторона не признает поражения
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Участники очистки пляжей Анапы от мазута. Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/12169
23 февраля 2025, 19:42
Новые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Анапы

Участники митинга в Назрани. Фото из телеграм-канала правительства Ингушетии https://t.me/pravitelstvori/16073
23 февраля 2025, 14:58
Участники митинга в Назрани почтили память жертв депортации

Бахруз Самедов. Фото: Voice of America. https://ru.wikipedia.org
21 февраля 2025, 21:01
Бахруз Самедов объявил голодовку

Надежда Кеворкова. Фото: https://chernovik.net/news/izvestnyy-rossiyskiy-zhurnalist-nadezhda-kevorkova-obvinyaetsya-v-opravdanii-terrorizma
21 февраля 2025, 17:30
Дело Надежды Кеворковой дошло до суда

Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Показать больше