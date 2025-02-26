Владелец "Волгонефти-212" обжаловал штраф

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Компания "Кама шиппинг" обжаловала штраф в 30 тысяч рублей за нарушение технических регламентов на потерпевшем крушение танкере "Волгонефть-212". Спустя более двух месяцев после катастрофы в волонтерские штабы продолжают поступать загрязненные мазутом птицы.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на пляже Джемете и Центральном пляже Анапы, а 23 февраля - на пляже Джемете и около оздоровительного центра в Анапе. 25 февраля выбросы мазута после шторма обнаружены на 11 пляжах, а сегодня - на 10 пляжах.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Судовладелец потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-212" - компания ООО "Кама шиппинг" - подал апелляционную жалобу на решение суда о привлечение к административной ответственности за нарушение технических регламентов танкером "Прикамье", сообщило сегодня ТАСС. Жалоба принята в производство Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, рассмотрение назначено на 28 февраля.

Эколог Георгий Каваносян сообщил, что число поступающих в волонтерские штабы птиц по-прежнему высокое. В "Полярных зорях" в Анапе минувшие сутки были пиковыми – 56 птиц, написал он.

Волонтеры из штаба "Шлагбаум" показали, в каком состоянии находят птиц в море. Они настолько испачканы мазутом, что дословно: "буквально деревянные". В попытке очиститься птицы наедаются мазута и погибают, сообщил эколог в своем Telegram-канале.

На стационарном лечении или проходит реабилитацию, готовясь к выпуску в естественную среду находяится более 250 птиц, сообщил сегодня вице-губернатор Кубани Роман Лузинов в Telegram-канале оперштаба.

Напомним, Арбитражный суд Краснодарского края назначил штраф в 630 тысяч рублей суммарно за нарушение технических параметров владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", после крушения которых в Керченском проливе произошла утечка мазута. Сумма штрафа, который Арбитражный суд в Краснодаре назначил владельцам потерпевших крушение в Керченском проливе судов, ничтожна и несопоставима с ущербом природе от разлива мазута, указали пользователи Telegram.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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