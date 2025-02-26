Власти Абхазии объявили об ужесточении контроля на границах

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Абхазским силовикам в преддверии второго тура президентских выборов поручено усилить контроль на границах с Грузией и Россией.

Как писал "Кавказский узел", МВД Абхазии анонсировало усиление охраны ЦИК и избирательных участков в день голосования во втором туре президентских выборов. В Москву и Черкесск, где, как и в первом туре, будут открыты участки для голосования, также решено направить сотрудников милиции.

15 февраля в первом туре досрочных президентских выборов ни один кандидат не набрал достаточное для победы число голосов, и второй тур выборов назначен на 1 марта, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

И. о. президента Валерий Бганба в преддверии выборов распорядился усилить контроль на границах с Грузией и Россией, сообщает пресс-служба главы Абхазии.

"Поручил руководству СГБ [Службе госбезопасности] усилить контроль граждан, пересекающих государственную границу по реке Ингур и на КПП «Псоу» с 27 февраля по 1 марта", - говорится в публикации на сайте президента Абхазии.

Напомним, досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку и вскоре покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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