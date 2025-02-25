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14:56, 25 февраля 2025

Выбросы мазута обнаружены на 11 пляжах Кубани

Уборка выбросов мазута на пляже. Скриншот видео t.me/opershtab23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После шторма новые выбросы мазута зафиксированы на 11 участках берега Анапы и Темрюкского района.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на пляже Джемете и Центральном пляже Анапы, а 23 февраля  - на пляже Джемете и около оздоровительного центра в Анапе.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

25 февраля на 11 участках, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, по итогам осмотра береговой линии выявили новые выбросы фрагментов мазута.

"После шторма в ночь с 24 на 25 февраля незначительные выбросы фракций нефтепродуктов зафиксировали команды Калининского, Лабинского, Апшеронского, Новокубанского, Выселковского, Тимашевского, Красноармейского, Славянского, Белореченского, Успенского районов и муниципального округа Краснодар", - сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края, не уточнив, на каких именно пляжах зафиксированы выбросы. В сообщении Telegram-канале оперштаба указаны лишь несколько локаций - участок неподалеку от пляжа «Селена» в Витязево, пляж Джемете, береговая линия между Витязево и Благовещенской, пляж «Сибур-Юг» в Анапе.

"Новые выбросы нефтепродуктов команды городов и районов убирают в первую очередь, затем продолжают очистку основной территории закрепленных участков пляжей", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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