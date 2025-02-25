Многодетные семьи в Сочи пожаловались в Следком на проволочки с выдачей земельных участков

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К земельным участкам, которые мэрия Сочи по распоряжению правительства России, выделила многодетным семьям в Кудепсте, невозможно пройти и проехать, коммуникации к ним так и не проведены. Чиновники просят сочинцев подождать еще пару лет.

Как писал "Кавказский узел", с января многодетные семьи Сочи, которым в 2016 году были выделены земельные участки в Кудепсте, получают уведомления от Росавтодора об изъятии участков в пользу государства. Ведомство заявило, что планирует провести по их участкам новую дорогу, и на левом берегу реки Кудепста уже ведутся интенсивные работы, сообщили активисты, отметив, что владельцам участков даже не озвучили размер компенсаций. 29 февраля семьи подали коллективный иск с требованием отменить решение федеральных ведомств об изъятии земельных участков для строительства автотрассы в обход Адлера. Однако в марте 2024 года суд отказался принять иск к Росавтодору.

В январе 2022 года около 30 многодетных семей в Сочи записали видеообращение к Путину с требованием разобраться, почему выделенную им федеральную землю власти возвращают в собственность государства. Не получив ответа за год, сочинцы узнали о планах изъятия участков под строительство трассы в обход Адлера. В апреле 2023 года заместители мэра Сочи на словах заверили, что федеральную трассу не будут строить по жилому массиву, где живут многодетные семьи, однако никаких гарантий не дали.

24 февраля многодетные семьи из Кудепсты обратились к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться, почему в установленный срок до 2024 года не было реализовано распоряжение правительства России об обеспечении многодетных семей Кудепсты коммуникациями, в частности, водопроводом и канализацией. Вместо этого, по их словам, местные власти и назначенная ими подрядная организация уничтожили мост и подъездную дорогу.

Марина и Вячеслав Шуриновы воспитывают уже семерых детей. Трое из них родились на момент вступления в силу постановления администрации Сочи в 2011 году о выделении многодетным семьям земельных участков. Прошло 14 лет, однако своего права на землю они так и не добились. В мэрии им предложили подождать еще три года.

По словам Вячеслава Шуринова, пройти на их участок или даже проехать на тракторе стало невозможно после того, как мэрия взялась за реализацию программы «комплексного социально-экономического развития Сочи до 2030 года». По проекту новая дорога пройдет через участки многодетных в Кудепсте, она будет платной, на ее строительство потратят 1,5 миллиарда рублей.

Однако в 2011 году премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о программе развития Сочи до 2030 года, в которую, в частности, включено подключение участков для многодетных семей к воде и канализации.

Уложиться в установленные сроки в Кудепсте не удалось из-за того, что Росавтодор на месте земельных участков многодетных решил строить федеральную трассу, поэтому пришлось переделывать проект

«Уложиться в установленные сроки в Кудепсте не удалось из-за того, что Росавтодор на месте земельных участков многодетных решил строить федеральную трассу, поэтому пришлось переделывать проект», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор департамента развития Сочи Валерий Скворцов.

При этом он отметил, что уже потрачено 168 миллионов рублей, однако проехать к участкам многодетных действительно невозможно. Скворцов также отметил, что в рамках программы не предусмотрено благоустройство самих участков, он рекомендовал по этому поводу обращаться в управление транспорта администрации Сочи, но предупредил, что таких денег на дороги и благоустройство нет, посоветовав даже не ждать.

Супруги Шуриновы показали корреспонденту фотографии участков и предполагаемой дороги. Судя по тому, что участок просто засыпан грязью. Валерий Скворцов сослался на оползневые процессы, добавив, что воспрепятствование им не входит в компетенцию подрядной организации, которая уже получила 168 миллионов рублей на «развязки сетей канализации и водовода к домам многодетных». Еще два миллиарда планируется потратить на прокладку основного водовода из канализации с Кудепсты. Всего же на разводку сетей к 74 участкам выделено 440 миллионов рублей.

Он не смог ответить на вопрос, почему Росавтодор стал изымать участки у многодетных семей. «Ко мне обратился Росавтодор, я и согласовал изъятие участков», - сказал он.

Марина Шуринова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что за все эти годы чиновники не сделали для многодетных семей ничего полезного. «Они меняются как перчатки, деньги исчезают неизвестно куда, а участков у нас как не было, так и нет. 97 участков для многодетных в Кудепсте значились и значатся только на бумаге с 2016 года», - сказала она.

Мы оказались в положении потерявших еще больше, чем было до того, как мы все-таки добились выделения участка в 2016 году в Кудепсте

«Программа предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям в России основана на Федеральном законе от 29 декабря 2010 года № 138- ФЗ. Цель закона - закрепить право семей на бесплатное получение уже благоустроенного за счет государства земельного участка в собственность и тем самым улучшить жилищные условия многодетных, многие из которых живут в бараках. Мы очень обрадовались, когда мэрия приняла постановление совместно с ГСС о предоставлении многодетным права на землю. В 2012 году у нас родился третий ребенок и мы обратились в администрацию города с просьбой о предоставлении такого участка. Шли годы и пока мы с остальными многодетными родителями Сочи бегали по кабинетам чиновников, у нас родились еще дети. На данный момент их у нас семеро, но наше право так и не реализовано. Более того, мы оказались в положении потерявших еще больше, чем было до того, как мы все-таки добились выделения участка в 2016 году в Кудепсте», - сказал Вячеслав Шуринов.

Марина Шуринова призналась, что, когда суд отказался принять иск к Росавтодору, у многодетных опустились руки. «Мы просто не знали, что нам делать. Представьте, 10-15 лет добиваться этих участков, а их, напомню, было выделено 97 на 97 семей в размере 10 га. Но после десятилетия борьбы участки решили просто отобрать росчерком пера в пользу того же государства, которое нам их и выдало. Тогда мы и стали бить во все колокола, просить помощи общественных деятелей, СМИ. Много нам помогала совершенно бескорыстно глава Российского объединения домохозяйств и землепользователей Татьяна Поливанова. Она возила наши жалобы в Москву, проводила круглые столы и заседания и, наконец, вопрос с компенсациями был решен, но только частично и только в отношении 23 семей. Остальные семьи, среди которых и наша, остались в подвешенном состоянии. И в таком состоянии находимся до сих пор», - рассказала она.

Татьяна Поливанова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что помогала семьям и убеждала чиновников в том, что изъятие у них участков под очередную федеральную дорогу, проходящую через нацпарк, без каких-либо компенсаций незаконно.

У руководителя общественной организации РОД (Российское объединение домохозяйств и землепользователей) Татьяны Поливановой и членов ее семьи в Таганроге прошли обыски в связи с делом о мошенничестве с землями нацпарка Сочи. Организация Поливановой предоставила правовую помощь десяткам садоводов, чьи участки были изъяты судом из-за этого дела. Она подала иск к Генпрокуратуре России за распространение недостоверной информации.

Поливанова рассказала, что пока силовики оставили ее и ее семье в покое, она продолжает владельцам земельных участков в Сочи отстаивать свои права. По ее мнению, ситуация с многодетными семьями в Кудепсте - это звено одной коррупционной цепи. По словам Поливановой, несмотря на решения Конституционного и Верховного судов, противостояние между властью и землевладельцами продолжается. «Если ранее изымали у собственников земли вообще даром, то сегодня предлагают по 300 000 рублей. А это очень мало в то время, как сотка земли в Сочи стоит в среднем от полутора до трех миллионов. Удалось только добиться, чтобы Росавтодор выплатил многодетным, у которых изъяли участки, по миллиону 700 тысяч рублей за сотку», - рассказала она.

Хотя и не реализовалась мечта построить дом на земле, но мы получили хоть что-то, что позволило нам купить благоустроенное жилье и переехать в него

Мать троих детей Виктория Летягина считает, что ей повезло добиться выплаты от Росавтодора компенсации за участок. «На эти деньги я купила благоустроенную квартиру, где и живу с детьми. Хотя и не реализовалась мечта построить дом на земле, но мы получили хоть что-то, что позволило нам купить благоустроенное жилье и переехать в него», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Многодетная мать Татьяна Плишкина также получила компенсацию. «Прошло более 10 лет как мы боролись за свои права на землю и на жилье. В результате земли нет, дома нет, но есть компенсация. На нее я купила квартиру, как и остальные, у кого изъял участки Росавтодор в прошлом году. Квартира небольшая, но это лучше, чем ничего. Люди просто устали бороться и рады тому, что вообще хоть что-то есть», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". У нее умер муж, она считает, что из-за перенесенных стрессов в ходе борьбы с чиновниками.

Семье Вероники Шиловой не повезло, они построили дом и уже ждали, когда в 2024 году к нему будут подведены коммуникации, но этого не произошло. Более того, подрядная организация зачем-то обкопала дом глубокой траншеей, заблокировав к нему подход.

«То есть люди вложили свои личные деньги на полученных участках и получается, что эти вложения ушли в пропасть. К домам не пройти и не проехать. Коммуникаций нет и благоустраивать территорию некому. Дороги, ради которой Автодор изъял 23 участка, также нет. В ответ одни обещания. То предлагали ждать год и обещали сдать объект в 2024 году, о чем написано на паспорте объекта. Не сдали. Теперь говорят, ждите еще два-три года. А чего ждать? Жизнь идет, дети растут. Мы ведь не живем по 1000 лет, чтобы ждать так долго", - сказала Марина Шуринова.

Бывший сотрудник муниципального краевого управления "Дирекция комплексного развития" (МКУ ДКР) Никита Праслов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что уволился из организации в этом году. Он подтвердил, что проехать к участкам невозможно стало после прокладки коммуникаций. Праслов полагает, что подрядчик в конечном итоге решит проблему, но когда и как - он не смог предположить.

Сами многодетные семьи уверяют, что проехать к участкам было можно, пока подрядчик эти проезды не уничтожил.

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