Суд в Сочи отказался принять иск многодетных семей к Росавтодору

13 марта 2024, 04:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судья Адлерского районного суда отказался принять иск многодетных семей к Росавтодору, предложив им обращаться в суд Москвы, где находится ответчик.

Как писал "Кавказский узел", с января многодетные семьи Сочи, которым в 2016 году были выделены земельные участки в Кудепсте, получают уведомления от Росавтодора об изъятии участков в пользу государства. Ведомство заявило, что планирует провести по их участкам новую дорогу, и на левом берегу реки Кудепста уже ведутся интенсивные работы, сообщили активисты, отметив, что владельцам участков даже не озвучили размер компенсаций. 29 февраля семьи подали коллективный иск с требованием отменить решение федеральных ведомств об изъятии земельных участков для строительства автотрассы в обход Адлера.

В январе 2022 года около 30 многодетных семей в Сочи записали видеообращение к Путину с требованием разобраться, почему выделенную им федеральную землю власти возвращают в собственность государства. Не получив ответа за год, сочинцы узнали о планах изъятия участков под строительство трассы в обход Адлера. В апреле 2023 года заместители мэра Сочи на словах заверили, что федеральную трассу не будут строить по жилому массиву, где живут многодетные семьи, однако никаких гарантий не дали.

12 марта многодетные семьи, подавшие коллективный иск к Роставтодору, получили отказ в его принятии. Судья, принявший такое решение, счел, что данный иск «неподсуден суду Адлера» и отправил многодетных судиться в Москву по месту регистрации ответчика. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказала одна из активисток Марина Шуринова. Она показала также само определение судьи.

«Согласно материалам искового заявления, ответчик - ГК "Российские автомобильные дороги" зарегистрировано и находиться по адресу: город Москва, Страстной бульвар, д. 9; ответчик - Федеральное дорожное агентство Росавтодор Министерства транспорта РФ зарегистрировано и находиться по адресу: город Москва, ул. Бочкова, д. 4, что не является подсудностью Адлерского районного суда города Сочи КК. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судья возвращает исковое заявление в случае, если дело неподсудно данному суду. Исходя из вышеуказанного суд приходит к выводу о необходимости возвратить исковое заявление истцу в связи с неподсудно данному суду», - говорится в тексте определения.

По словам Шуриновой, отказ расстроил истцов, однако они не отчаются и планируют подать иск непосредственно в Москву.

Адвокат Роман Клыков не согласен с выводами судьи. Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно статье 29 ГПК РФ, подсудность может определяться по выбору истца. "Согласно пункта 2 данной статьи "иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может быть предъявлен также в суд по адресу ее филиала или представительства". И согласно пункту 10 статьи 29 ГПК РФ "выбор между несколькими судами, которым, согласно настоящей статье, подсудно дело, принадлежит истцу". Но судьи лукавят и, чтобы не рассматривать дела, которые не кажутся привлекательными для них, стараются любым поводом отвести от себя. Некоторые обжалования таких отказов могут длится годами, и люди, не желая тратить время, обращаются в те суды, которые указаны в определениях таких судей», - пояснил адвокат.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.