Многодетные семьи из Сочи оспорили в суде изъятие земельных участков

01 марта 2024, 07:59

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После безрезультатной встречи с сочинскими чиновниками многодетные семьи подали коллективный иск в суд с требованием отменить решение федеральных ведомств об изъятии земельных участков для строительства автотрассы в обход Адлера.

Как писал "Кавказский узел", с января многодетные семьи Сочи, которым в 2016 году были выделены земельные участки в Кудепсте, получают уведомления от Росавтодора об изъятии участков в пользу государства. Ведомство заявило, что планирует провести по их участкам новую дорогу, и на левом берегу реки Кудепста уже ведутся интенсивные работы, сообщили активисты, отметив, что владельцам участков даже не озвучили размер компенсаций.

В январе 2022 года около 30 многодетных семей в Сочи записали видеообращение к Путину с требованием разобраться, почему выделенную им федеральную землю власти возвращают в собственность государства. Не получив ответа за год, сочинцы узнали о планах изъятия участков под строительство трассы в обход Адлера. В апреле 2023 года заместители мэра Сочи на словах заверили, что федеральную трассу не будут строить по жилому массиву, где живут многодетные семьи, однако никаких гарантий не дали.

29 февраля многодетные семьи, которым была выделена в собственность земля в Кудепсте, подали коллективный иск к Автодору и Минтрансу. Иск принят в производство Адлерского суда, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка из сообщества многодетных семей Марина Шуринова.

Секретарь суда подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что иск поступил и 29 февраля был зарегистрирован. "В течение пяти суток он будет передан судье, который примет решение о рассмотрении иска либо о его возврате, о чем заявители будут информированы", - сообщила она.

Подаче иска предшествовала встреча протестующих с чиновниками, которая прошла 28 февраля в здании горсобрания депутатов. "28 февраля на встрече в ГСС присутствовали представители 17 многодетных семей. Замглавы города Канюк Елена Мирославовна первая выступала и рассказала про принимаемые департаментом соцполитики меры поддержки многодетным семьям. Потом объявили об изъятии участков 23 многодетных семей в Кудепсте. Присутствовал замглавы города Вячеслав Иванович Бауэр и директор Сочинского филиала ГК Автодор Сайфуллин Ренат Ильдарович. Встречу провели по инициативе советника главы города Сочи Левицкой Ирины Васильевны, организатором был назначен депутат ГСС по 4-му округу Танцура Денис Николаевич", - рассказала Марина Шуринова.

По ее словам, многодетные семьи на свои вопросы по изъятию и компенсациям вразумительные ответы не получили и поняли, что «запускается процесс изъятия всего массива многодетных».

Иск, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", подан от имени 10 семей». "Кто-то из многодетных упал духом, кто-то рвется в бой за свои права, поэтому подали иск в суд пока 10 семей", - пояснила Марина Шуринова.

В иске, в частности, указано, что никто из истцов не видел документацию по планировке территории по объекту «Обход Адлера», поэтому истцы не могли принять участие в решении вопроса, касающегося проектируемого объекта. "Общественные обсуждения по проекту нового Генплана Сочи проходили с 9 по 21 марта 2023 года. На экспозиции нового Генплана автодорога "Обход Адлера" проходила, минуя массив 97 многодетных семей в мкр. Кудепста, и проводить эту дорогу по ул. Семейная и ул. Гостеприимная Адлерского р-на г. Сочи не планировалось", - говорится в иске.

Инициативная группа многодетных семей, которая присутствовала на экспозиции по новому Генплану в администрации Адлерского района, была ознакомлена с вариантом автодороги, который не затрагивает ни один земельный участок многодетных семей в Кудепсте, отмечено в документе.

Инициатива выдачи земель многодетным исходила от президента, а глава Сочи Анатолий Пахомов в 2016 году рапортовал о большой работе, проделанной чиновниками, чтобы в Кудепсте "многодетные получили ту землю, которую они хотели".

Авторы иска указали, что в ноябре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 139 миллиарда рублей по программе развития Сочи до 2030 года. В рамках программы до 2024 года планировалось в том числе обеспечить водоснабжением и водоотведением земельные участки, выделенные многодетным семьям в Кудепсте, и строительство сетей водоснабжения и водоотведения по улицам Семейная и Гостеприимная уже начато. Также по муниципальному контракту там проводят сети электроснабжения, сказано в иске.

"97 земельных участков по ул. Семейная и ул. Гостеприимная Адлерского р-на г. Сочи относятся к категории земель индивидуального жилищного строительства и расположены в черте города. То есть земли являются не поселковыми, а городскими. Это следует из самого закона и согласно Приложениям №1 и №2 Закона Краснодарского края от 3 апреля 2020 года N 4268-КЗ «Об установлении границ муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и о наделении его статусом городского округа». В это же время, согласно пункту 4.12 «СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги», вновь строящиеся автомобильные дороги должны проектироваться в обход населенных пунктов", - утверждается в иске.

Авторы иска просят «признать необоснованными действия по проектированию и строительству автомобильной дороги "Обход Адлера" через ул. Семейная и ул. Гостеприимная в мкр. Кудепста Адлерского р-на г. Сочи. Обязать Государственную компанию "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор"), и Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта устранить и не чинить препятствия, связанные с изъятием и резервированием земельных участков в целях обеспечения реализации проекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера».

Несмотря на все ограничения в таком строительстве, 12 февраля вышло распоряжение Росавтодора «Об изъятии для нужд РФ земельных участков в целях обеспечения реализации проекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера», пояснила Марина Шуринова. "И мы, многодетные, настаиваем на том, что данный вид правоотношения не может регулироваться в форме распоряжения строительной службы или организации, осуществляющей функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере", - пояснила она.

По ее словам, не было судебного решения в отношении тех участков, которые уже находятся в частной собственности. "Как нет и действий, направленных на компенсацию. Вместо этого в перечне земельных участков, подлежащих изъятию, перечислены 21 многодетная семья, из которых у 11 семей вид права - собственность, а 10 семей - права аренды. И две семьи, по земельным участкам которых проектируется автодорога "Обход Адлера", не включены в это распоряжение, так как в выписках ЕГРП в настоящий момент их права отсутствуют... То есть мы требуем чтобы наши участки вообще не трогали и дорогу вели в другом месте", - сказала Шуринова.

Многодетные матери Виктория Летягина и Надежда Трифонова сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что у них есть постановление о предоставлении им земельных участков в собственность бесплатно, подписанное главой Сочи Алексеем Копайгородским. Однако они сталкиваются с препятствиями и органичениями и считают, что это связано со строительством автодороги.

Многодетная мать Татьяна Плишкина посетовала, что администрация "уверяла, что даже мост через реку построен ради многодетных". Она сослалась на сюжет городской телекомпании, в котором мэр Сочи заявил в августе 2023 года, что мост через реку Кудепста был построен именно для многодетных. "Теперь оказывается, что это был мост для проезда строительной техники для строительства дороги обхода на участках многодетных семей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Марина Шуринова добавила, что "работ пока никаких нет". "Они должны начаться после изъятия наших участков. В данный момент якобы построенный для нас, новый и только построенный осенью мост загрязнен строительной техникой и пользоваться в настоящее время им нельзя. Нас опять оставили без доступа на участки", - отметила она.

Адвокат Сергей Костюк, комментируя позицию Росавтодора, заметил, что "данный вид правоотношения [с собственниками участков] не может регулироваться подобным образом". "Особенно, когда не отменены нормы права, по которым эти участки с конкретными параметрами были предоставлены", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"В настоящем споре превалирует прямое действие Конституции РФ, которая предписаниям своей статьи 35 устанавливает, что никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения", - сказал в свою очередь корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Клыков.

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