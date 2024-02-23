Многодетные семьи в Сочи пожаловались на изъятие земельных участков

23 февраля 2024, 10:03

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В Сочи многодетные родители получили уведомления об изъятии их земельных участков для строительства автотрассы. На месте будущей дороги уже ведутся работы, а владельцам участков даже не озвучили размер компенсаций, сообщили они.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2023 года мэр Сочи, сославшись на занятость, не принял многодетных родителей, которые опасаются изъятия выделенных им земельных участков в Кудепсте. Заместители мэра на словах заверили, что федеральную трассу не будут строить по жилому массиву, где живут многодетные семьи, однако никаких гарантий не дали.

В январе 2022 года около 30 многодетных семей в Сочи записали видеообращение к Путину с требованием разобраться, почему выделенную им федеральную землю власти возвращают в собственность государства. Не получив ответа за год, сочинцы узнали о планах изъятия участков под строительство трассы в обход Адлера. В апреле 2023 года власти города дважды отказались согласовать митинг многодетных родителей против изъятия земельных участков.

С января многодетные семьи Сочи, которым в 2016 году были выделены земельные участки в Кудепсте, получают уведомления от Росавтодора об изъятии участков в пользу государства. Ведомство заявило, что планирует провести по их участкам новую дорогу, и на левом берегу реки Кудепста уже ведутся интенсивные работы, рассказала 22 февраля корреспонденту "Кавказского узла" активистка сообщества многодетных семей, мать семерых детей Марина Шуринова.

По ее словам, семьи опасаются получить ничтожно малые компенсации и не понимают, как можно лишать их земель в объявленный Путиным «год семьи».

"Год семьи" объявлен в 2024 году для «популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных ценностей», говорится в указе президента «О проведении в РФ года семьи», размещенном на сайте правительства России.

"У нас в год семьи началось изъятие выделенных ранее земель в Кудепсте. Как нас информировали, у кого оформлены участки в собственность, тем должны выплатить денежную компенсацию в размере рыночной стоимости. Сейчас оценщики по заказу Росавтодора проводят оценку. Как она проходят и сколько нам выплатят компенсаций, неизвестно. Основания изъятия нам неизвестны. Документация по планировке территории по объекту «Обход Адлера» должна быть основанием для изъятия. Но никто из многодетных семей эту документацию не видел, нас не ознакомили. Мы запросили её в Департаменте архитектуры и в Муниципальном институте генплана, но нам отказали. Сказали, что в Сочи ничего нет, планировочная документация есть только в московском "Автодоре". Публичных слушаний или обсуждений по объекту «Обход Адлера» тоже не было", - рассказала Шуринова.

По ее данным, соглашения о выплате компенсаций должны подписывать Автодор с собственниками участков. "Насчёт арендаторов я не знаю, каков порядок выплаты компенсаций. У нас юристы есть среди многодетных, в том числе которые попали под изъятие под автодорогу "обход Адлера". Они занимаются отстаиванием своих прав и прав соседей. Пишем запросы и письма, вступаем в диалоги с чиновниками мэрии и Росавтодора. Цену компенсации мы ещё не знаем. Оценщики только начали свою работу после утверждения распоряжения на изъятие", - сказала активистка.

В 2021 году, когда прокуратура выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка, суд наложил аресты на участки многодетных семей в Кудепсте, которые выдавались им в 2015 году по совместному решению горсобрания и администрации Сочи. Инициатива выдачи земель многодетным исходила от президента, а глава Сочи Анатолий Пахомов в 2016 году рапортовал о большой работе, проделанной чиновниками, чтобы в Кудепсте "многодетные получили ту землю, которую они хотели".

Половина земельных участков многодетных семей находится в собственности муниципалитета, а половина оформлена в частную собственность, отметила она. "Всего было выделено 97 участков в 2016 году по улице Семейная и улице Гостеприимная на левом берегу реки Кудепста в Адлерском районе. Примерно половина из них оформлена в собственность. Право оформить земельные участки в собственность без постройки домов возникло в 2020 году, после того как губернатор Кондратьев Вениамин Иванович 24 июля 2020 подписал изменения №4338-КЗ в закон Краснодарского края N 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности». А в сентябре 2021 года были наложены аресты на 16 земельных участков на нашем массиве по уголовному делу, возбужденному по факту хищения земель нацпарка. Поэтому эти семьи не смогли оформить свои участки в собственность. И как раз по этим участкам, которые были под арестом, сейчас проектируется автодорога "обход Адлера". В сентябре 2023 года по требованию ГК «Автодор» аресты были сняты, чтобы изъять эти участки под автодорогу. И тут же Росавтодор наложил ограничения в виде резервирования на эти земельные участки, и не только на эти, но и на другие земельные участки многодетных тоже. Например, по распоряжению ФДА «Росавтодор» от 05.02.2024 №191-р «О резервировании земель для нужд РФ»", - рассказала активистка.

Она подчеркнула, что формальной организации многодетных семей нет. "Есть какие-то общественные организации, в том числе многодетных семей города Сочи, но они нам никак не помогают и с нами не взаимодействуют по этим вопросам. Мы в полном одиночестве в этой ситуации и помогаем друг другу сами", - сказала Марина Шуринова.

Другие многодетные женщины также пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на ситуацию. «Они просто издеваются над нами. Мы воспитываем ко всему по 3-7 детей. Это большой и важный труд - воспитание достойного человека для общества. Однако само государство в лице конкретных чиновников вставляет нам палки в колеса», -сказала одна из многодетных матерей, которая представилась Ириной.

Татьяна Плишкина рассказала, что длительное время их многодетная семья добивалась земельного участка. После оформления и получения кадастра выяснилось, что на участки наложены аресты из за иска генпрокуратуры к администрации Сочи. Пока добивались снятия арестов, пришли уведомления об изъятии.

Многодетная мама Лаура Силогадзе сообщила, что за участок для детей боролась целых 15 лет и фактически, "пока бегала с бумажками по кабинетам, оформляя землю", так и не смогла им воспользоваться, поскольку ей пришло извещение о его изъятии.

Виктория Летягина воспитывает трех сыновей, один из которых инвалид детства. Она рассказала, что их многодетная семья в 2016 году получила земельный участок в аренду, и теперь его изымают, что создает проблему семье. "Так как были большие надежды на участок и возможность для ребенка-инвалида и других детей проводить время на свежем воздухе", - пояснила она.

Мать троих детей Надежда Трифонова рассказала, что после получения участка в 2016 году ее дети успели вырасти. Старшей дочери сейчас 22 года, средней 15, младшей девять. Пока шла борьба за оформление участка, пришло извещение о его изъятии. «Мы планировали посадить деревья, построить дом и жить в нем с детьми, на свежем воздухе, но вот не довелось. Более того, нам расторгли договор аренды на участок, а в собственность его предоставлять не хотят. Росимущество ответило нам, что Росавтодор не дает на это добро. И рассмотрение моего заявления о предоставлении участка в собственность приостановлено, пока Росавтодор что-то не решит", - рассказала Надежда Трифонова, добавив, что на свой вопрос о компенсациях не может получить ответ от чиновников.

Замначальника отдела реализации транспортных программ мэрии Егор Савченко, ответственный за работу с многодетными, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сам пока ничего не знает. "У нас совместно с представителями Росавтодора и многодетными будет сход 28 февраля в 15 часов в администрации Кудепсты, и там можно будет задать любые вопросы представителям Росавтодора, в том числе по компенсациям", - сказал чиновник.

Он также отметил, что в настоящее время независимая компания - оценщик недвижимости, которая выиграла тендер в Росавтодоре - проводит оценку изъятых участков.

Из документов, которые многодетные родители предоставили корреспонденту "Кавказского узла", следует, что участки действительно подлежат изъятию. Однако на каких условиях, в документах не сказано.

Так в письме в адрес одной из многодетных семей, датированном 12 февраля, Росавтодор пишет: "Государственная компания «Российские автомобильные дороги» осуществляет деятельность по реализации проекта: «Автомобильная дорога «Обход Адлера». Этап 2. Основной этап строительства (вкл. этап «Строительство автодорожного тоннеля»)». В соответствии со ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации направляем Вам копию распоряжения Федерального дорожного агентства от 12.02.2024г. № 246-р «Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в целях обеспечения реализации проекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера». Этап 2. Основной этап строительства (вкл. этап «Строительство автодорожного тоннеля»)". Документ подписал директор сочинского филиала Сейфулин.

А в распоряжении головного офиса об изъятии земельных участков сказано: «Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельные участки, указанные в приложении к настоящему распоряжению. Государственной компании «Российские автомобильные дороги» обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия земельных участков».

Государство имеет право изымать участки, но, не видя документации, сложно судить не только об изъятии, но и о легитимности проведения дороги по национальному парку в водоохранной зоне, заметил юрист Роман Клыков.

"Обязательно должна быть государственная экологическая экспертиза, проведены публичные слушания, услышаны мнения людей о нужности данной дороги в этом месте. Пока таких документов нет, говорить о каких-либо правах или их нарушениях невозможно", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла". Он рекомендовал написать запрос не только в Росавтодор, но и в генпрокуратуру на предмет законности строительства этой дороги.

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