Сочинские власти повторно отказались согласовать митинг многодетных семей

16 апреля 2023, 00:58

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Мэрия Сочи вновь отказала многодетным семьям, чьи участки находятся в Кудепсте, в согласовании проведения акции против прокладки федеральный трассы по выделенным им земельным участкам. Отказав в согласовании акции, сочинские власти окончательно дали понять, что не собираются защищать интересы многодетных семей, заявили активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2022 года около 30 многодетных семей записали видеообращение к президенту РФ с требованием разобраться, почему выделенную им федеральную землю в Сочи власти отбирают назад в собственность государства. Не получив ответа за год, сочинцы узнали о планах изъятия участков под строительство трассы в обход Адлера и обратились к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. 13 апреля группа многодетных родителей, которые хотели провести митинг против изъятия земельных участков в Кудепсте, получили отказ в проведении акции, причем формальной причиной отказа названо отсутствие в заявке форм и методов "обеспечения организатором публичного мероприятия санитарного обслуживания".

В 2021 году, когда прокуратура выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка, суд наложил аресты на участки многодетных семей в Кудепсте, которые выдавались им в 2015 году по совместному решению горсобрания и администрации Сочи. Инициатива выдачи земель многодетным исходила от президента, а глава Сочи Анатолий Пахомов в 2016 году рапортовал о большой работе, проделанной чиновниками, чтобы в Кудепсте "многодетные получили ту землю, которую они хотели".

15 апреля многодетные семьи, чьи участки находятся в Кудепсте, вновь получили отказ от мэрии Сочи в проведении митинга против строительства федеральной трассы по выделенным им земельным участкам, куда они вложили материнский капитал под строительство жилья. Повод для отказа вновь оказался формальным. Многодетные родители считают, что повторным отказом им окончательно дали понять, что мэрия не собирается защищать их интересы.

«Без общественных обсуждений трассировки дороги по жилому массиву и без учета прав детей из многодетных семей нас просто ставят перед фактом, что земли нас лишат. Но мы молчать не собираемся. Наверное, власти это поняли и сегодня они снесли мост через реку Кудепста, по которому мы добирались на свои участки, наверное, чтобы мы не мешали им вести стройку дороги. Эти действия сочинских властей совместно с Росавтодором мы расцениваем как издевательство», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка и многодетная мама Марина Шуринова.

Многодетная вдова Мария Плишкина рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в день полученного отказа она и другие активисты, устранив «формальные недостатки», дописали в новом уведомлении, что кроме того, что они принесут на акцию медицинскую аптечку, они еще вызовут и скорую помощь в случае необходимости.

На этот раз новая формулировка про вызов скорой помощи удовлетворила чиновницу, но в новом отказе сотрудница управления по связям с общественностью сообщила, что митинг не может быть проведен из-за того, что вышли сроки и уведомление о проведении митинга 22 апреля должно было быть подано на пару дней раньше.

«Мы пробовали записаться на приём к мэру. В понедельник нам назначили в 12 часов. Но отвели к его заму Бескровному, где мы четко изложили проблему и просили помочь ее решить по закону. А сегодня (15 апреля) мы получили отписку по этому приёму», - рассказала Шуринова, представив корреспонденту ответ из мэрии за подписью заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи А. Кулик.

В нем чиновник слово в слово переписал данный ранее многодетным родителям представителем Росавтодора ответ со ссылками на правительственные документы о необходимости прокладки новой федеральной трассы. Однако в ответе не даны ответы на вопрос, почему она должны пройти именно через земельный участки, которые были выданы многодетным семьям, по левому берегу реки Кудепста, где придется также вырубать ценные породы деревьев, а не по правому берегу, где строится высотный жилой комплекс. В ответе так же говорится о «предварительном варианте» прокладки дороги по землям многодетных, однако о каких-то иных вариантах не сказано.

«В настоящее время, государственной компанией в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина выполняется дополнительная проработка вариантов прохождения объекта, разработанных по итогам технико-экономического обоснования. С этой целью специализированными проектно-изыскательскими организациями государственной компании выполняются инженерные изыскания в границах территории, значительно превышающей фактическую полосу отвода для размещения объекта. Следует отметить, что прохождение автомобильных дорог в границах населенных пунктов допускается при обязательном выполнении требуемых мероприятий по охране окружающей среды и безопасности объекта, разрабатываемых в соответствии с установленными требованиями технических регламентов, экологических, санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических и иных требований», - сказано в ответе мэрии.

«Никакой конкретики в данном ответе нет, равно как и во всех ответах, которые нам давали чиновники Росавтодора и мэрии Сочи», - отметила Марина Шуринова. Она сообщила, что если чиновники думаю, что многодетные удовлетворятся такими ответами и отношением, то они глубоко заблуждаются.

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