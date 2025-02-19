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02:04, 19 февраля 2025

Правозащитники назвали недопустимой экстрадицию этнического армянина в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генпрокуратура Армении разрешила экстрадицию гражданина России Эмиля Торосяна в Россию. Правозащитники указали на недопустимость экстрадиции из-за угрозы пыток.

О решении Генпрокуратуры Армении экстрадировать российского гражданина армянского происхождения Эмиля Торосяна сообщил Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи. Правозащитники высказали серьезные опасения по поводу возможных нарушений прав Торосяна, призвав отказаться от планов его экстрадиции в Россию.

Торосян на прошлой неделе обратился в Миграционную службу Армении с запросом об убежище, отметил глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. «Этого факта достаточно для отмены решения об экстрадиции», - заявил он «Кавказскому узлу».

По словам правозащитника, экстрадиция станет грубейшим нарушением прав Торосяна, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. «Торосян – этнический армянин, он наделен всеми законными правами и возможностями для получения гражданства. Еще в сентябре прошлого года он подал заявление на гражданство, но Генпрокуратура Армении не стала дожидаться завершения параллельных юридических процессов – получения гражданства и рассмотрения вопроса об убежище», - пояснил Сакунц.

Он настаивает, Генпрокуратура Армении должна немедленно прекратить процесс экстрадиции Торосяна.  В случае экстрадиции будет нарушена статья 3 Европейской конвенции, гарантирующая абсолютное право на защиту от пыток и жестокого обращения, добавил Сакунц. «В случае его выдачи ответственность за возможные истязания и пытки, которым он может подвергнуться в России, будет нести и Армения», - подчеркнул правозащитник.

Адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян, в свою очередь, пояснила, что Эмиль Торосян находится в заключении уже почти восемь месяцев. Она не исключила, что подаст иск в ЕСПЧ с требованием приостановить процесс выдачи из-за угроз пыток. «Торосян был задержан по обвинению в хранении боеприпасов. У него в России было зарегистрированное оружие, которое он сдал, но дома остались патроны, которые были обнаружены в ходе обыска в рамках иного дела», - заявила адвокат «Кавказскому узлу».

Торосян был заключен в Ванадзорскую тюрьму, однако 18 февраля его неожиданно перевели в Армавирскую тюрьму, добавила Чатинян. «Есть опасения, что его готовятся экстрадировать в Россию», - предположила она.

Решение об экстрадиции защита обжаловала в Апелляционном и Кассационном судах, но в обоих случаях был получен отказ, рассказала адвокат. «Параллельно Торосян обратился в миграционную службу, что является препятствием для экстрадиции», - указала она.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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