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14:32, 16 февраля 2025

Более 1300 тонн песка с мазутом вывезено с площадки в Воскресенском

Вывоз загрязненного грунта с площадки временного хранения в хуторе Воскресенском. Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/11939

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С площадки временного хранения в кубанском хуторе Воскресенском за сутки вывезено на утилизацию более 1,3 тысячи тонн загрязненного мазутом песка.

Как писал "Кавказский узел", к 12 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 184 тысяч тонн загрязненного мазутом песка  в том числе на временную площадку – свыше 143 тысяч тонн. Вибрационной установкой "Грохот" было очищено больше 23,5 тысячи тонн песка.

С площадки временного хранения в хуторе Воскресенском 15 февраля были вывезены 1,3 тысячи тонн замазученного грунта, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Максимально загрязненный мазутом песок отправляют на обеззараживание в первую очередь. В настоящий момент на утилизацию грунт принимают одновременно два предприятия - «Сириус» и «Биопотенциал»", - говорится в публикации.

13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

Сегодня утром во время обхода представители муниципалитетов нашли новые небольшие выбросы мазута на берег. "По результатам проверки территорий на 11 участках, закрепленных за командами муниципалитетов, обнаружили новые небольшие выбросы мазута", - сообщил оперштаб.

Напомним, 15 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на Бугазской косе около станицы Благовещенской и на Центральном пляже Анапы.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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