Бывший мэр Тбилиси оштрафован за участие в протестах

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Суд в Тбилиси оштрафовал бывшего мэра Гиги Угулаву за участие в перекрытии проспекта Руставели во время акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", на фоне акций протеста в Грузии продолжаются судебные процессы по делам участников митингов. Так, 9 февраля Георгий Мумладзе и Николоз Нарсия были оштрафованы за участие в перекрытии проспекта во время акции протеста.

6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Суд приговорил оппозиционного политика Гиги Угулаву к штрафу в 5000 лари (около 1800 долларов), признав его виновным в административном нарушении, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Угулава был обвинен в том, что 17 января на акции протеста на проспекте Руставели участвовал в перекрытии проезжей части "в то время, когда для этого не было достаточного количества людей". Сам Гиги Угулава не присутствовал на заседании, отмечается в публикации.

Напомним, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава – один из восьми обвиняемых по уголовному делу о помехах работе стратегического объекта, им инкриминируется блокировка дороги во время акции протеста 2 февраля. Обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы. 5 февраля этим восьми оппозиционерам суд назначил залог в качестве меры пресечения.

Вечером 2 февраля перед торговым центром "Тбилиси Молл" несколько сотен человек потребовали освободить задержанных на акциях протеста. К торговому центру было стянуто значительное число силовиков. Позднее число протестующих выросло, и они перекрыли автодорогу на выезде из Тбилиси. Акция протеста обернулась задержаниями. Был задержан 31 человек, в больницы попали минимум пять человек, избитых силовиками.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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