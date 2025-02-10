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14:27, 10 февраля 2025

Волонтеры вернулись к очистке пляжей Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группы волонтеров после трехдневного перерыва возобновили уборку мазута на пляжах в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля из-за холода и сильного ветра организованные группы волонтеров приостановили участие в очистке побережья в Анапе от мазута. При этом представители муниципалитетов продолжили работу и нашли новые выбросы мазута.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Волонтеры вернулись к работам по уборке мазута на побережье в Анапе после перерыва из-за непогоды, сообщил представитель пресс-службы администрации Кубани. "Организованные группы волонтеров вышли с сегодняшнего дня", - приводит  сегодня его слова "Интерфакс".

Кроме того, "муниципальные команды" сегодня также продолжают очистку анапского побережья, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Повторных выбросов фракций мазута утром на большинстве участков нет. Участники ликвидации ЧС продолжают убирать фрагменты нефтепродуктов с основной территории пляжей. В последние дни дует сильный ветер. Он обнажил капли мазута, которые были засыпаны песком", - говорится в публикации.

Напомним, к 1 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее, 13 января, на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи. 

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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