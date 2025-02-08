Выбросы мазута произошли на пляже в Анапе

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Новые выбросы мазута на берег обнаружены на Центральном пляже в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

К 1 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее, 13 января, на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

Сегодня в Анапе представители Абинского района на закрепленном за ними участке пляжа нашли новые выбросы мазута, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Команда муниципалитета выявила небольшие мазутные сгустки на прибрежной линии на Центральном пляже недалеко от реки Анапки. Защитные сооружения не допустили распространения нефтепродуктов на основную территорию пляжа. В первую очередь приступили к оперативной уборке повторных выбросов", - говорится в публикации.

В свою очередь участники ликвидации ЧС из Тимашевского района перед ежедневной очисткой пляжа не обнаружили новых выбросов на закрепленной за ними территории, сообщил оперштаб. "Команда муниципалитета после мониторинга приступила к деликатной очистке пляжа", - отмечается в сообщении.

Водолазы МЧС продолжают работы у пирса в селе Витязево, они собирают куски мазута и загрязнённый грунт со дна в мешки, которые затем доставляют на берег для дальнейшей утилизации. "По итогам дня 7 февраля группы специалистов совершили 14 парных спусков, каждый продолжительностью в 1 час. На поверхность доставили 39 мешков с мазутом, каждый весит около 50 кг", - сообщили сегодня краевые власти.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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