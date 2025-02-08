Борьба за голоса вынудила Гунбу поднять вопрос инвестсоглашения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заявление Гунбы о необходимости пересмотра инвестсоглашения с Россией - всего лишь предвыборная риторика, против его реализации решительно выступают оппозиционные кандидаты, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", вице-премьер России Александр Новак и кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба на встрече 6 февраля пришли к мнению о необходимости пересмотра инвестиционного соглашения между странами, так как сейчас оно не может быть выполнено в прежнем виде. Абхазской стороне, по словам Гунбы, важно, чтобы баланс интересов инвесторов, а также компаний и граждан Абхазии был сохранен. Новак пообещал обеспечить "баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии".

В 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября 2024 года в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Аналитик, много лет изучающий Абхазию, заявил на условиях анонимности, что Гунба раньше вообще ничего не говорил о соглашении. "Говорил Бжания – и когда с людьми встречался и когда перед депутатами выступал и когда в Москву ездил. А Гунбу спрашивали – он все время отмалчивался", - подчеркнул он.

Аналитик счел, что заявление Гунбы о необходимости пересмотра инвестиционного соглашения, как и известия о выделении средств Абхазии и возобновлении подачи электроэнергии – это просто попытка «купить» избирателей.

Что касается других кандидатов в президенты, то, по словам аналитика, против соглашения, помимо Адгура Ардзинбы, выступают Олег Барциц и Роберт Аршба. "Барциц ещё осенью, когда его пытались представить «запасным полком» Гунбы, четко заявил, что нужны не мегапроекты, где можно наломать дров, а небольшие проекты. А у Аршбы в его программе тоже четко сказано, что он против мегапроектов и особых преференций проектам без участия абхазского бизнеса», - отметил эксперт.

Видимо, Гунба не нашел поддержки у избирателей здесь и поехал искать ее за рубеж

Лидер ветеранского движения «Аруаа» Темур Гулия прежде всего отметил, что действия Гунбы нарушают абхазское законодательство. "В соответствии с законодательством Республики Абхазия кандидат в президенты не может разговаривать в высоких кабинетах в Москве о социально-экономическом развитии республики, и, тем более, подписывать какие-то документы. Это может делать только законно избранный президент республики. Видимо, Гунба не нашел поддержки у избирателей здесь и поехал искать ее за рубеж. Мы уже выразили свое возмущение этим цирком на пресс-конференции", - подчеркнул он.

«Впервые в нашей истории Абхазии так явно и подчеркнуто выделяют кандидата от власти. От власти, которая своим антинародными инициативами довела страну до политического кризиса", - привел 7 февраля слова Гулии на пресс-конференции Telegram-канал "Республика".

Гулия также ответил, что Гунба, как и другие члены окружения Бжании, «активно поддерживал» инвестиционное соглашение. "Я не сомневаюсь, что если ему удастся сохранить власть, то все эти антинародные меры – закон об апартаментах, инвестиционное соглашение – будут преподнесены людям в новых обертках. Но я не думаю, что абхазский народ, мудрый народ, поддержит это", - заявил он.

Гулия подтвердил, что помимо Адгура Ардзинбы против соглашения активно выступил Олег Барциц. «Он выразил свое откровенное неприятие этого антинародного соглашения», - заметил он.

Напомним, досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов, в том числе вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба. Также на высший пост претендуют бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. 5 февраля Гунба призвал соперников не разжигать противостояние и предложил кандидатам в президенты Абхазии подписать соглашение о признании итогов выборов. Ардзинба заявил, что его сторонники признают выбор народа.

Переговоры Бадры Гунбы с российскими министрами используются для предвыборного пиара, хотя во время предвыборной кампании он не имеет права представлять народ Абхазии, заявил 6 февраля штаб Адгура Ардзинбы, и призвал ЦИК отреагировать на недобросовестную конкуренцию.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.