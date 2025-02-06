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12:43, 6 февраля 2025

Завершено расследование дела о теракте в "Крокус сити холле"

Здание «Крокус Сити Холла» после теракта, 30 марта 2024 г. Фото: Е. Н. Соложеницин (Eg0rk0t323). https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи завершили расследование дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.

Как информировал "Кавказский узел", 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. По официальным данным, погибло145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. 20 января аналитики усомнились в причастности баталхаджинцев к теракту в Москве.

Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе.

О том, что Следком завершил расследование дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

"Стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро", – привел ТАСС сегодня его слова.

Напомним, в апреле 2024 года были арестованы задержанные в Дагестане четверо граждан Таджикистана и гражданин России (уроженец Таджикистана). Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов работали кафельщиками на стройках в Махачкале и Каспийске. Следствие считает, что они готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием участников атаки на "Крокус Сити Холл".

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2024 года были задержаны предполагаемые соучастники теракта в "Крокус Сити Холле" – жители Ингушетии Хусейн Медов и Джабраил Аушев. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев и оружием, использованным для теракта в "Крокусе".

В конце декабря 2024 года в Ингушетии были задержаны еще четверо жителей, которые подозреваются в пособничестве теракту в "Крокус Сити Холле". Следствие считает, что они связаны с баталхаджинцами и помогли скрыться от правосудия Батыру Кулаеву (внесен в список террористов и экстремистов), который считается одним из ключевых участников группы, снабжавшей оружием террористов, причастных к нападению в "Крокус Сити Холле".

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Автор: "Кавказский узел"

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