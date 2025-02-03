Студенты присоединились к протестам против подорожания проезда в Ереване

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Ереванские студенты поддержали протесты против повышения стоимости проезда в городском транспорте. Представители оппозиции агитируют пассажиров оплачивать поездки по прежней цене.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля активисты провели акцию протеста против подорожания проезда в общественном транспорте Еревана и агитировали пассажиров не платить больше 100 драмов (около 0,25 доллара) за поездку. Многие пассажиры поддержали протест и либо не платили за проезд, либо клали по 100 драмов на панель рядом с водителем. 2 февраля оппозиционные депутаты Совета старейшин призвали горожан не платить за поездки, чтобы добиться от мэрии отмены решения о подорожании проезда.

31 января Совет старейшин Еревана утвердил проект документа о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на 50% – со 100 драмов до 150 драмов. За этот проект проголосовали 33 из 65 депутатов, оппозиционные фракции "Мать Армения" и "Национальный прогресс" бойкотировали голосование.

Сегодня жители Еревана продолжили протесты против подорожания проезда в транспорте, к бойкоту присоединились студенты, сформировавшие инициативную группу против подорожания проезда.

В прямом эфире "168 часов" один из членов инициативной группы подчеркнул важность их участия в акции. "Чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что только политические силы бойкотируют, и не увидели в протесте политический подтекст", - сказал активист, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Подорожание проезда "не имеет никаких обоснований", заявила корреспонденту "Кавказского узла" член Совета старейшин от фракции "Национальный прогресс" Изабелла Абгарян. По ее словам, сегодня с раннего утра члены Совета старейшин продолжают проводить акцию в общественном транспорте и на остановках с призывом к пассажирам бойкотировать подорожание проезда.

Люди либо оставляют 100 драмов, либо вообще не платят

Абгарян отметила, что и сама заходит в транспорт, платит 100 драмов и призывает остальных тоже не платить больше этой суммы, либо вообще не платить. "Скольких я спрашивала - люди либо оставляют 100 драмов, либо вообще не платят", - сказала она.

Акция бессрочная, и продлится до тех пор, пока городские власти не пересмотрят свое решение, добавила депутат. "Власти будут вынуждены отменить свое решение. Изначально надо было внедрить такую систему, которая была бы доступна всем гражданам", - сказала она.

Власти Еревана отказались от трехкратного повышения стоимости проезда в транспорте и повысили ее лишь в 1,5 раза в расчете на то, что жители сочтут это компромиссом, предположили в конце января горожане.

С утра протестную акцию проводит и "Национально-демократический полюс". Как отметила член НДП Армине Сагоян, среди пассажиров есть такие, кто готов платить 150 драмов, но в целом таких очень мало. "Многие из них просто стыдятся не платить", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, люди, в основном, недовольны подорожанием, причем не только проезда. "Они жалуются на то, что зарплаты, пенсии не повышают, но увеличивают налоги, тарифы", - сказала Армине Сагоян.

Кроме этого, по ее словам, люди жалуются и на обслуживание этого транспорта. "Власти говорят, что заменили "Газели" на комфортные автобусы, поэтому надо повышать тарифы на проезд, но транспорт продолжает оставаться неудобным из-за малого количества автобусов либо нехорошего графика. Люди долго стоят на остановках, ждут своего автобуса, а в сам автобус некуда втиснуться, они постоянно переполнены", - отметила она.

Протест против подорожания проезда проводит и фракция "Мать - Армения", члены которой также заходят в автобусы и призывают пассажиров не платить за проезд.

Водители, по словам члена фракции "Мать Армения" Манука Сукиасяна, не вмешиваются и не препятствуют проведению акции. "Некоторые призывают не оставлять 100 драмов у водителей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Еревана 1 января внедрили систему оплаты только через валидаторы, теперь водители не имеют права брать деньги за проезд. При этом водители не уполномочены следить за тем, оплачивают ли пассажиры проезд, сообщил 1 февраля "Кавказскому узлу" пресс-секретарь компании Гегам Асатрян. "Понятия "выполнить план" уже давно нет. Штрафовать водителей или урезать зарплату никто не будет", - пояснил он.

Житель Еревана Карен Барсегян рассказал, что сегодня дважды воспользовался общественным транспортом, и оба раза заплатил по талонам, купленным еще неделю назад.

Мужчина пояснил, что эти талоны действительны до 4 февраля, поэтому он будет платить ими, но дальше - по ситуации. "Если бойкот продолжится, я тоже присоединюсь к протесту", - сказал Барсегян корреспонденту "Кавказского узла".

Власти должны представить народу четкие расчеты, чтобы обосновать подорожание

Пассажирка Лиана Товмасян сегодня не заплатила за проезд. Она отметила, что "сначала не рискнула бойкотировать", но когда зашла в автобус, внутри были молодые люди, которые призывали не платить, и она не заплатила.

"Если городские власти изначально установили 300 драмов, а после общественных недовольств сократили до 150 драмов за проезд, значит, эти 300 драмов были необоснованные. Сомнения уже вызывают и 150 драмов. Власти должны представить народу четкие расчеты, чтобы обосновать подорожание", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее мэрия Еревана объявила, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 1 января втрое - со 100 драмов до 300 драмов. Однако 20 декабря 2024 года мэрия отложила повышение до 1 февраля. 28 января мэр Еревана объявил, что с 1 февраля до конца года стоимость поездки в городском транспорте составит не 300 драмов, а 150. Возможно ежегодное изменение тарифа, но не более чем на 10 драмов, подчеркнул он.

Напомним, ранее ереванцы назвали подорожание проезда существенным ударом по семейному бюджету. Активисты собрали более 75 тысяч подписей против подорожания проезда. Депутаты горсовета расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи военных, погибших в вооруженном конфликте с Азербайджаном.

Аналитики отметили, что провал реформы транспортной системы и трехкратное повышение тарифов в преддверии парламентских выборов представляют серьезную угрозу для правящей силы, а социальное недовольство способно стать триггером политических протестов.

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