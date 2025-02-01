Пассажиры поддержали протест против подорожания проезда в Ереване

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Жители Еревана откликнулись на призывы оплачивать поездки в городском транспорте по прежней цене в знак протеста против повышения стоимости проезда.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване активисты провели акцию протеста против подорожания проезда в общественном транспорте и агитировали пассажиров не платить больше 100 драмов (около 0,25 доллара) за поездку. Они заходили в автобусы и клали по 100 драмов на панель рядом с водителем, а также раздавали пассажирам листовки.

31 января Совет старейшин Еревана утвердил проект документа о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на 50% – со 100 драмов до 150 драмов. За этот проект проголосовали 33 из 65 депутатов, оппозиционные фракции "Мать Армения" и "Национальный прогресс" бойкотировали голосование.

Пассажиры общественного транспорта поддержали протест против нового тарифа. Люди заходили в автобус и либо не оплачивали проезд, либо оставляли монеты в 100 драмов на панели у водителя. Некоторые пассажиры призывали бойкотировать подорожание, передал корреспондент «Кавказского узла», совершивший сегодня поездки в ереванском транспорте.

Водитель одного из автобусов просил входящих не оставлять деньги на панели, но и не противился бойкоту пассажиров. «Зачем мне провоцировать конфликт? От этого моя зарплата не изменится. А оставлять на панели автобуса 100 драмов нет смысла. В автобусах ведется видеозапись, нам запрещено брать деньги у пассажиров. Лишние проблемы не нужны», - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" водитель автобуса, не пожелавший назваться.

Несколько пожилых людей попытались оплатить проезд банковской картой, но валидаторы не сработали. Один из пассажиров пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что имеет право на бесплатный проезд, и карта льготника прикреплена к его банковской карте, но валидатор не считывает информацию.

Не буду платить 150 драмов. Буду ездить бесплатно

Еще одна пассажирка, оплатившая проезд QR-билетом, сообщила, что покупала его еще за 100 драмов. «Билет действителен до 4 февраля. Пока я им пользуюсь, но после истечения срока не буду платить 150 драмов. Буду ездить бесплатно», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Другая пассажирка, оплатившая проезд, также сообщила, что ее QR-билет был куплен накануне за 100 драмов через приложение. «У билета трехдневный срок действия. Скидываю фото билета моим знакомым, пусть пользуются. Буду ли платить 150 драмов, зависит от массовости бойкота. Если акция будет единичная, выделяться не стану. Победить сможем, если протест будет массовым», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

За что платить 150 драмов? За этот бардак?

Пенсионерка Лусине Амбарян рассказала, что три раза в неделю возит внука на занятие по футболу. «За что платить 150 драмов? За этот бардак? Чтобы по 30-40 минут ожидать автобус? Если бы остановки были обустроены, график [интервалов] был бы 10-12 минут, я бы еще подумала, платить или нет. Но платить 150 драмов за проезд в час пик в переполненном транспорте я не собираюсь», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Если горожане будут принципиальными и откажутся платить 150 драмов, то через неделю власти "вынуждены будут пойти на попятную", предположила пенсионерка.

В свою очередь жительница Еревана Римма заявила, что будет оплачивать проезд по новому тарифу. «Я плачу, чтобы была возможность ездить в хороших автобусах, а не потрепанных маршрутках. Другое дело, что власти могли быть изначально честными, установить 150 драмов, а не пытаться накрутить сверхприбыль. Если бы с самого начала установили тариф в 150 драмов, такого массового недовольства можно было бы избежать», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Еревана отказались от трехкратного повышения стоимости проезда в транспорте и повысили ее лишь в 1,5 раза в расчете на то, что жители сочтут это компромиссом, предположили в конце января горожане.

Власти города с 1 января внедрили систему оплаты только через валидаторы, но не продумали, как будут контролировать, заплатил ли пассажир за проезд, считает житель Еревана Айк Арутюнян.

«Если до внедрения единой системы оплаты невозможно было посчитать реальный оборот из-за теневого сектора, то теперь и подавно. Это очередное непродуманное решение властей. А платить потому, что кто-то решил пополнять городскую казну за мой счет, я не собираюсь», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В штате компании «Ереван транс» есть отдел контроля маршрута, но в его функции не входит контроль оплаты проезда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь компании Гегам Асатрян.

Не смогут восемь контролеров обеспечить контроль в сотнях автобусах

Он пояснил, что в отделе числятся восемь сотрудников, в том числе начальник отдела. «Не смогут восемь контролеров обеспечить контроль в сотнях автобусах. В их обязанность входит контроль, в частности, графика автобусов и исправности валидаторов», - отметил Асатрян.

В свою очередь водители автобусов не уполномочены следить, заплатил пассажир или нет, добавил представитель транспортной компании. «Водитель обязан доставить пассажиров из пункта А в пункт Б. Понятия «выполнить план» уже давно нет. Штрафовать водителей или урезать зарплату никто не будет», - пояснил Асатрян.

Руководитель организации «Информированный и защищенный потребитель» Бабкен Пипоян назвал необоснованным повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. При этом он отметил, что рассчитать себестоимость проезда невозможно, так как почти весь прошлый год действовал теневой оборот оплаты проезда.

«Есть два способа расчета себестоимости: на основании фактических расходов и доходов, или [на основании того,] сколько планируется потратить и сколько планируется получить доходов. То есть в виртуальной реальности. Фактические расходы рассчитать невозможно из-за и отсутствия данных пассажироперевозок с учетом теневого оборота. А когда расчеты произведены непрофессионально, это приводит к убыткам, которые вынуждены покрывать за счет горожан», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мэрия просто нарисовала виртуальные расходы, чтобы оправдать подорожание

В обосновании мэрии о необходимости роста тарифа множество неточностей, добавил эксперт. «В частности, была указана завышенная цена за дизельное топливо. Почти 600 драмов, тогда как в городе дизель стоит 470 драмов. Это стало следствием того, что в качестве показателей были взяты стоимости на 2013 год, к ним применили 25,5% рост цен, и сочли данные за виртуальный расход. Но это абсурдный расчет. Мэрия просто нарисовала виртуальные расходы, чтобы оправдать подорожание. Кроме того, метро хоть и учитывается как часть транспортной системы, но при расчете не учли доход от продажи рекламы в метро или доходы от аренды коммерческой территории. В мэрии озвучивали то 209 драмов себестоимости, то 230 драмов, а то и вовсе 269 драмов», - пояснил Пипоян.

Власти также не знают, сколько составляет реальный пассажиропоток, подчеркнул он. «Даже после перехода на безналичный расчет система периодически сдает сбой. То карту валидатор не принимает, то по одному QR-билету несколько раз можно пройти. Сколько таких случаев, неизвестно, но это факт, который позволяет утверждать, что показатель пассажироперевозок неизвестен. Но власти весь ноябрь-декабрь [2024 года] представляли показатели, утверждая, что успешно борются с теневым оборотом», - сказал эксперт.

Напомним, решение, ранее принятое мэрией Еревана, предполагало, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 1 января втрое - со 100 драмов до 300 драмов. Однако 20 декабря 2024 года мэрия отложила повышение до 1 февраля. Противники повышения объявили бойкот новым тарифам.

28 января мэр Еревана Тигран Авинян объявил, что с 1 февраля до конца года стоимость поездки в городском транспорте составит не 300 драмов, а 150. Возможно ежегодное изменение тарифа, но не более чем на 10 драмов, подчеркнул мэр.

Ранее ереванцы назвали подорожание проезда существенным ударом по семейному бюджету. Активисты собрали более 75 тысяч подписей против подорожания проезда. Депутаты горсовета расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи военных, погибших в вооруженном конфликте с Азербайджаном.

Аналитики отметили, что провал реформы транспортной системы и трехкратное повышение тарифов в преддверии парламентских выборов представляют серьезную угрозу для правящей силы, а социальное недовольство способно стать триггером политических протестов.

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