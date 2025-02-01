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11:32, 1 февраля 2025

Протестующие в Ереване потребовали отмены повышения цен на проезд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста агитируют пассажиров ереванского общественного транспорта не платить 100 драмов за проезд.

Как информировал "Кавказский узел", 31 января депутаты одобрили подорожание проезда в ереванском транспорте. Заседание Совета старейшин города обернулось потасовкой представителей провластной коалиции и оппозиции. Полицейские вывели из зала представителей оппозиционной фракции "Мать Армения". В знак протеста оппозиционные депутаты бойкотировали обсуждение нового тарифа, но заседание продолжилось.

Сегодня в Ереване активисты проводят акцию протеста против повышения цены на проезд в общественном транспорте до 100 драмов (0,25 доллара). С лозунгом "50 драмов – половина хлеба" они заходят в автобусы и кладут 100 драмов на панель рядом с водителем, а также раздают пассажирам листовки с призывом не платить за проезд больше 100 драмов. Также активисты наклеивают агитационные листки на автобусы и платежные терминалы, сообщило сегодня ИА "Новости Армения".

Часть местных жителей заявила, что поддерживает акцию, поскольку тариф в 100 драмов считает завышенным, другая часть отметила, что плата в 100 драмов необходима, чтобы поддерживать комфорт в общественном транспорте, сказано в публикации.

К акции присоединились члены оппозиционной фракции "Мать Армения", отметил сегодня News.am.

Напомним, ранее власти планировали повысить стоимость проезда в общественном транспорте Еревана до 300 драмов с 1 января. Однако 20 декабря 2024 года мэрия отложила повышение до 1 февраля. Противники повышения объявили бойкот новым тарифам. 28 января мэр Еревана объявил, что с 1 февраля стоимость поездки в городском транспорте составит не 300 драмов (около 0,75 доллара), а 150 драмов.

Ранее жители Еревана назвали подорожание проезда существенным ударом по семейному бюджету. Активисты собрали более 75 тысяч подписей против подорожания проезда.

Социальное недовольство способно стать триггером политических протестов. Трехкратное повышение тарифов в преддверии парламентских выборов представляют серьезную угрозу для правящей силы, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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