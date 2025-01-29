Ереванцы сочли манипуляцией уступку властей в вопросе подорожания проезда

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Власти Еревана отказались от трехкратного повышения стоимости проезда в транспорте и повысили ее лишь в 1,5 раза в расчете на то, что жители сочтут это компромиссом, предположили горожане.

Как писал "Кавказский узел", 28 января мэр Еревана Тигран Авинян объявил, что с 1 февраля до конца года стоимость поездки в городском транспорте составит не 300 драмов (около 0,75 доллара), а 150. Возможно ежегодное изменение тарифа, но не более чем на 10 драмов, подчеркнул мэр.

Решение, ранее принятое мэрией Еревана, предполагало, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет со 100 драмов (около 0,25 доллара) до 300 драмов с 1 января. Однако 20 декабря 2024 года мэрия отложила повышение до 1 февраля. Противники повышения объявили бойкот новым тарифам.

31 января состоится внеочередное заседание Совета старейшин Еревана, в его повестке – пересмотр стоимости проезда в общественном транспорте, сообщил на своей странице в Facebook* глава правящей фракции «Гражданский договор» Армен Галджян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Интернет-издание Hetq.am на своей странице в Facebook*, на которую подписаны более 250 тысяч пользователей, провело опрос, как жители Еревана намерены расплачиваться за проезд в общественном транспорте. В опросе приняли участие 2886 пользователей, из них 79% (2253 респондентов) ответили, что будут бойкотировать решение и платить 100 драмов (инициаторы бойкота предлагают оставлять 100 драмов на консоли у водителя, так как с 1 января оплата только через валидаторы – прим. корреспондента «Кавказского узла»). 16% (482 респондента) указали, что будут платить 150 драмов, еще 5% (150 респондентов) указали, что будут пользоваться абонементами на проезд, передал корреспондент "Кавказского узла".

Экс-мэр Еревана Айк Марутян в видеообращении в Facebook* заявил, что бойкот оплаты по новым тарифам остается в силе, несмотря на отказ столичных властей от трехкратного повышения стоимости проезда.

Требование общественности было не 150 драмов, а 100

«Нет ни одного расчета решения [о подорожании тарифа], цель властей одна – [получение денег] населения. При этом тариф в 150 драмов будет действовать до конца года, после чего могут вновь пойти на подорожание. Требование общественности было не 150 драмов, а 100 драмов. И это требование, как и бойкот, остаются в силе», - подчеркнул Марутян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Под публикацией размещено около 500 комментариев, еще более 1,1 тысячи пользователей поделились видеообращением бывшего градоначальника. Авторы многих комментариев, позиционирующие себя как жители Еревана, сочли манипуляцией уступку властей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Пользователь Сирануш Меликсетян предположила, что власти Еревана изначально планировали подорожание до 150 драмов. «Тариф в 300 драмов придумали, чтобы потом объявить о 150 драмах – по принципу "ни вам, ни нам". Раз народ против 300 драмов за проезд, то хотя бы 150 драмов», - написала она.

Схожее мнение высказал Артем Дементьев. «Это классическая манипуляция. Вначале объявляют о невероятных 300 драмах, отлично понимая, что люди просто откажутся платить столько. А потом «снижают» тариф до 150 драмов, чтобы люди подумали: "150 драмов лучше, чем 300 драмов". А реальная их цель была именно 150 драмов за проезд. Но мы не такие наивные. Будем платить 100 драмов, и всё», - написал он. Кристине Адамян также считает, что «напугали 300 драмами, чтобы повысить до 150 драмов».

Получается, что тариф в 150 драмов возможен был

"Получается, что тариф в 150 драмов возможен был, но решили установить тариф в 300 драмов. […] Тем более надо платить 100 драмов", - высказала мнение Наира Пайтян.

Пользователь Вардан Абелян призвал вообще не платить за проезд с 1 февраля. «Раз уж власти не считаются с мнением горожан, надо бойкотировать и не платить вовсе. А к требованию сохранить прежний тариф в 100 драмов добавить требование об отставке мэра Авиняна и его четырех заместителей», - написал он.

Другие пользователи раскритиковали качество работы общественного транспорта. "Если бы интервал ожидания транспорта был не более 10 минут, а не полчаса или 40 минут, я бы согласилась платить 150 драмов", - написала Лусине Исаханян.

«У нас в Давташене (район Еревана) транспорт в ужасном состоянии, люди не могут перейти мост, соединяющий нас с «цивилизацией» [с проспектом Комитаса]. Вместо того, чтобы из Давташена в центр через проспект Комитаса ездить, ездим через улицу Алабяна. Это ненормально», - написала жительница Еревана.

Пользователь Оганес Ованнисян высказал мнение, что стоимость проезда следует оставить на уровне 100 драмов, а пенсионеры и учащиеся должны пользоваться транспортом бесплатно.

"Если народ смог добиться уменьшения тарифа вдвое – с 300 до 150 драмов, то и 150 драмов сможет сократить до 100 драмов", - написал Вреж Казарян.

Консолидация вокруг общего требования дала результат, прокомментировал видеообращение Арам Акопян. «Что помешает обществу тактже консолидироваться вокруг повышения налоговых ставок, налога на имущество и иных подорожаний, которых так много, что все не перечислить? Нет ни одной сферы, которую не затронуло кратное подорожание. Надо думать и в этом направлении», - написал он.

Напомним, ранее ереванцы назвали подорожание проезда существенным ударом по семейному бюджету. Активисты собрали более 75 тысяч подписей против подорожания проезда. Депутаты горсовета расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи военных, погибших в вооруженном конфликте с Азербайджаном.

Аналитики отметили, что провал реформы транспортной системы и трехкратное повышение тарифов в преддверии парламентских выборов представляют серьезную угрозу для правящей силы, а социальное недовольство способно стать триггером политических протестов.

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