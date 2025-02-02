Оппозиционеры призвали ереванцев отказаться от платы за проезд в автобусах

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Оппозиционные депутаты Совета старейшин призвали жителей Еревана не платить за поездки в общественном транспорте, чтобы добиться от мэрии отмены решения о подорожании проезда.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля активисты провели акцию протеста против подорожания проезда в общественном транспорте Еревана и агитировали пассажиров не платить больше 100 драмов (около 0,25 доллара) за поездку. Многие пассажиры поддержали протест и либо не платили за проезд, либо клали по 100 драмов на панель рядом с водителем.

31 января Совет старейшин Еревана утвердил проект документа о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на 50% – со 100 драмов до 150 драмов. За этот проект проголосовали 33 из 65 депутатов, оппозиционные фракции "Мать Армения" и "Национальный прогресс" бойкотировали голосование.

Сегодня в Ереване продолжились протесты против подорожания проезда в транспорте. Активную роль в них играют оппозиционные члены Совета старейшин столичного муниципалитета, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель фракции "Мать - Армения".

По его словам, с утра члены фракции призывают жителей столицы не платить за проезд и тем самым бойкотировать решение мэрии о подорожании проезда, чтобы под таким давлением городские власти отказались от своего решения.

Ранее мэрия Еревана объявила, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 1 января втрое - со 100 драмов до 300 драмов. Однако 20 декабря 2024 года мэрия отложила повышение до 1 февраля. 28 января мэр Еревана Тигран Авинян объявил, что с 1 февраля до конца года стоимость поездки в городском транспорте составит не 300 драмов, а 150. Возможно ежегодное изменение тарифа, но не более чем на 10 драмов, подчеркнул мэр.

На одной из автобусных остановок в ереванском административном районе Арабкир житель города сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что с 1 февраля не платит за проезд. "Говорю водителю "спасибо" и выхожу", - сказал он.

Власти Еревана с 1 января внедрили систему оплаты только через валидаторы, водители не имеют права брать деньги за проезд. При этом водители не уполномочены следить за тем, оплачивают ли пассажиры проезд, а в штате компании «Ереван транс» нет сотрудников для контроля оплаты проезда, сообщил 1 февраля "Кавказскому узлу" пресс-секретарь компании.

Мы не можем знать, насколько обоснованны эти 150 драмов

"То, что с 300 драмов власти решили снизить до 150, означает, что решение о повышении транспорта до 300 драмов было необоснованным... Нет с их стороны никаких расчетов, соответственно, мы не можем знать, насколько обоснованны эти 150 драмов для одного проезда", - отметил мужчина.

Другая жительница Еревана выразила сомнение в том, что городские власти остановят повышение стоимости проезда на 150 драмах. "Сейчас они хотят приучить людей к 150 драмам. Как только [эта стоимость] станет привычной, примут решение об очередном повышении тарифов", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина, добавив, что "нельзя допускать этого, лучше с самого начала бойкотировать".

Власти Еревана отказались от трехкратного повышения стоимости проезда в транспорте и повысили ее лишь в 1,5 раза в расчете на то, что жители сочтут это компромиссом, предположили в конце января горожане.

Ни один пассажир не заплатил

Заплатить за проезд в автобусе сегодня не было возможности, поскольку валидатор был неисправным, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Еревана Диана Саакян. "При входе водитель сразу предупредил, что валидатор не работает из-за отсутствия связи", - сказала она.

Все сидячие места, по ее словам, были заняты. "Ни один пассажир не заплатил наличными. Поблагодарили и вышли", - сообщила Саакян.

Напомним, ранее ереванцы назвали подорожание проезда существенным ударом по семейному бюджету. Активисты собрали более 75 тысяч подписей против подорожания проезда. Депутаты горсовета расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи военных, погибших в вооруженном конфликте с Азербайджаном.

Аналитики отметили, что провал реформы транспортной системы и трехкратное повышение тарифов в преддверии парламентских выборов представляют серьезную угрозу для правящей силы, а социальное недовольство способно стать триггером политических протестов.

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