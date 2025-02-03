Власти отчитались о ходе демонтажа танкера "Волгонефть-239"

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Помещения танкера освобождаются от материалов и оборудования, а на корме продолжается демонтаж конструкций.

Как информировал "Кавказский узел", 2 февраля на берегу моря в Анапе были обнаружены новые выбросы мазута. На 1 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Специалисты освобождают на корме танкера "Волгонефть-239" помещения от материалов и оборудования, деталей обшивки, на судне идет демонтаж внутренних конструкций. Для ускорения процесса в корпусе судна прорезали несколько технологических отверстий, через которые загружают самосвалы, сообщил 2 февраля в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

В другой публикации оперштаб отчитался об укреплении вала вокруг кормы танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия. "Для защиты вала и технической дороги со стороны моря установили бетонные блоки. Гексабиты (бетонные блоки, – прим. "Кавказского узла") уложили в несколько слоев, чтобы обеспечить максимальную сохранность конструкции", – сказано в сообщении.

На участках, где появляются маслянистые пятна или дрейфующие фракции нефтепродуктов, специалисты применяют биосорбент. Смесь из торфа и биопрепарата впитывает загрязнения и затем разлагается, не нанося вреда экологии, рапортовал оперштаб.

Также продолжается обустройство защитного вала вдоль пляжей Анапы. "От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе готово уже 21,2 километра вала со рвом", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района будут очищены от мазута и восстановлены к летнему сезону 2026 года. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи указали, что на пляжи Анапы море на протяжении еще нескольких лет будет периодически выбрасывать мазут, создавая антисанитарию и неприятный запах, а купающиеся будут видеть в воде радужную пленку.

Аналитики отметили, что из-за загрязнения побережья мазутом туристический поток в Анапу на новогодние праздники ощутимо сократился, а весенний и летний сезоны оказались под угрозой срыва.

Специалисты заявили, что после разлива мазута в Керченском проливе восстановление биосистемы Черного моря займет до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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