Волонтеров возмутило требование о прививках для помощи птицам на Кубани

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С 3 февраля к работе с птицами будут допускаться лишь волонтеры, имеющие регистрацию на добровольческом госпортале и прививки от четырех заболеваний, сообщил оперштаб. Власти нашли способ ограничить число волонтеров, считают пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в центр реабилитации в селе Витязево стало поступать меньше птиц, пострадавших от загрязнения мазутом, сообщила 29 января координатор центра. Число пострадавших от мазута птиц, которых приносят в волонтерские центры на Кубани, снизилось с нескольких сотен в день до 40-50, сообщили экологи.

К 28 января в Краснодарском крае были найдены 7336 птиц, испачканных мазутом, из них выжили и были отправлены на реабилитацию 3166. Большинство пострадавших птиц (6091 особь) – чомги. Также найдены лысухи, чернозобые гагары, серощекие, черношейные и красношейные поганки, серебристые и озерные чайки и один лебедь-шипун, сообщили власти края.

С 3 февраля в Анапе и Темрюкском районе начнут действовать "Методические указания по работе с пострадавшей птицей от разлива нефтепродуктов". Документ разработан совместно Минприроды РФ, учеными, орнитологами, общественниками с привлечением представителей центров спасения птиц. Указания регламентируют процесс от отлова до выпуска в природу. Устанавливают требования к тем, кто работает в центрах реабилитации птиц, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

В числе требований регистрация на портале «Добро РФ», наличие прививок от гепатита А и В, столбняка и дифтерии у претендентов на работу в центрах реабилитации птиц. В центрах вводится разделение потоков: работающие с птицами люди делятся на категории: мойщики, спасатели, ветеринары. Они не должны контактировать друг с другом. Документ содержит рекомендации по отлову живой и сбору павшей птицы. Группы, работающие с мертвой и живой птицей не должны пересекаться, говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Пользователи Telegram-чата "Разлив нефти в Черном море", на который по данным на 21.30 мск подписаны 89 650 человек, считают, что введение правил приведет к сокращению числа волонтеров.

"Это как же сократится теперь количество волонтеров. Это беда. Я собиралась второй раз ехать в Анапу по птицам. И как теперь, непонятно. И есть ли в Анапе прививочные пункты? Куда идти волонтёрам, которые сейчас уже там? В поликлиники?", - поинтересовалась Евгения Монастырская.

"Т.е. до 3 февраля, люди проделавшие колоссальную работу, допускались просто по велению сердца и спасали птиц! А после огромного падежа <птиц> и их гибели, вдруг решили ввести правила, которые по многим причинам будут невыполнимы?" - возмутилась Марина Радаева.

"И с каких это пор, игноря все просьбы волонтеров, началась такая забота об их здоровье? Или на это тоже деньги выделят? А если реакция на прививку? Да и время надо, люди помогают со всей страны, выкраивают время и едут за свои и на свои, чтобы помочь!", - отметила она же в другом комментарии.

По мнению пользователя Marina, власти решили "избавиться" от волонтеров. "Одни летите домой, другие и не прилетайте. Здесь даже комментировать нечего, показано истинное отношение, правда, нашли чем прикрыться", - написала она.

Оперштаб Краснодарского края отчитался, что большинство птиц, отправленных на реабилитацию погибли.

С 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 в реабилитационные центры поступило 3 763 птицы. В краснодарский зоопарк «Сафари-парк» доставили 1 962 особи. Из них выпустили 245 птиц. Новых выпусков не было. На реабилитации в «Сафари-парке» сейчас остаются 17 особей. В центр реабилитации диких животных «Пеликан» в Ставропольском крае поступила 1 068 птица. Выпусков не производилось. На реабилитации в «Пеликане» сейчас остаются 99 особей. В центр реабилитации пернатых в с. Витязево отправили 95 птиц (центр начал работу 16 января), из них 60 продолжают лечение. Выпусков не производили. В центр реабилитации в хуторе Усатова Балка (работал с 18.12.2024 до 18.01.2025) доставили 632 особи. из них выпустили 160 особей. В настоящее время в реабилитационном центре птицы не содержатся, говорится в сообщении от 31 января.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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