Начался демонтаж кормы затонувшего близ Анапы танкера "Волгонефть-239"

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После откачки мазута из кормовой части танкера "Волгонефт-239", севшего на мель в Темрюкском районе, начались работы по демонтажу ее палубной инфраструктуры, они будут вестись круглосуточно.

Как писал "Кавказский узел", к 25 января специалисты откачали весь мазут из кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшей на мель в Темрюкском районе. Откачка мазута была начата 17 января. 27 января началась подготовка к утилизации судна.

31 января в Керченском проливе у мыса Панагия начался демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть-239", об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Перед началом работ из внутренних помещений судна вынесли все вещи и оборудование. К кораблю проложен дополнительный технический путь, по которому передвигается техника, задействованная в демонтажных работах. По словам Кондратьева, работы планируется завершить до конца марта.

Оперативный штаб Краснодарского края также сообщил, что сначала демонтируется палубная инфраструктура. Работы будут вестись в круглосуточном режиме. С корабля уже сняли и вывезли спасательные шлюпки.

"Кавказский узел" также писал, что на пляжах "Малахит" и станицы Благовещенской в Анапе 31 января начали работать вибрационные установки по очистке песка от мазута. Одна установка может просеивать за день полторы тысячи кубометров песка.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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