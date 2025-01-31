Адвокаты прокомментировали избиение школьника педагогом в Нарткале

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Применение силы к ученикам допускается лишь в исключительных случаях, а педагогу из Нарткалы за избиение школьника грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Как писал "Кавказский узел", 27 января управление СКР сообщило о проверке в связи с публикацией видео, на котором учительница одной из школ Нарткалы Урванского района во время урока "применяет физическую силу в отношении школьника". Учительница временно отстранена от работы, сообщили в Минобразования республики.

Видеозапись инцидента опубликовал 27 января телеграм-канал Baza. На видео женщина несколько раз ударила ученика, в том числе по лицу. "Ты можешь мне на уроке не мешать, ты можешь?" - кричала она. По информации телеграм-канала, инцидент произошел 13 января.

Инцидент в школе Нарткалы прокомментировали "Кавказскому узлу" не участвующие в деле адвокат по семейному праву Александр Инютин и адвокат Тимофей Широков.

Применение физической силы учителем к ученикам категорически запрещено, указал Александр Инютин. «Никто не имеет права бить учащихся. В любом случае в зависимости от тяжести последствий учитель может быть привлечен к ответственности», - сказал он.

Вызывающее поведение учащегося может служить смягчающим обстоятельством

Административная ответственность наступает, если были нанесены побои, отметил адвокат. «Если же были нанесены легкие телесные повреждения и более тяжелые повреждения, то могут к уголовной ответственности привлечь. Когда вина будет доказана, то наряду с основным наказанием учителя могут лишить права заниматься педагогической деятельностью. При этом вызывающее поведение учащегося может служить смягчающим обстоятельством, но не освобождает от ответственности», - пояснил Инютин.

По его словам, администрация школы также может быть привлечена к дисциплинарной ответственности, если знала об избиениях учеников, но не препятствовала этому. «Директора школы могут лишить должности», - сказал Инютин.

Согласно закону «Об образовании» и другим нормативным актам, физическое и психологическое насилие над детьми категорически запрещено, подтвердил Тимофей Широков. «Учитель может быть привлечен к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности - в зависимости от тяжести нарушения», уточнил он.

Дисциплинарная ответственность в этом случае - увольнение по статье 336 Трудового кодекса РФ ("Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником") за единичный случай насилия, пояснил адвокат.

"Административная ответственность: штрафы или арест до 120 часов за нанесение побоев без серьезных последствий (статья 6.1.1 КоАП РФ). Уголовная ответственность: наказание по статьям 112, 115 [умышленное причинение средней тяжести или легкого вреда здоровью], 116 [побои], 117 [истязание] и 156 УК РФ [неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего] за систематическое насилие или причинение вреда здоровью ребенка", - перечислил Тимофей Широков.

Исключение составляют случаи, когда учитель вынужден применить силу для предотвращения угрозы жизни или здоровью ученика

Но могут быть и исключения, указал он. "Исключение составляют случаи, когда учитель вынужден применить силу для предотвращения угрозы жизни или здоровью ученика или окружающих. Однако такие действия должны быть строго обоснованны", - резюмировал адвокат.

По состоянию на 11.19 мск 31 января, управление СКР по Кабардино-Балкарии не опубликовало на своем сайте информацию об итогах процессуальной проверки инцидента в школе Нарткалы.

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