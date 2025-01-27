Следствие отреагировало на избиение школьника в Нарткале

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Проверку после избиения педагогом школьника в Нарткале проводят следователи, учителя отстранили от работы.

Управление Следкома России по Кабардино-Балкарии сегодня отчиталось о проверке действий педагога из Нарткалы. "В публичном пространстве получила распространение видеозапись, на которой в одной из школ города Нарткалы Урванского района во время урока учитель применяет физическую силу в отношении школьника. В связи с озвученной информацией следственными органами Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике организована процессуальная проверка", - сообщило сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии, указав, что о ходе проверки и установленных обстоятельствах "будет доложено в центральный аппарат ведомства".

Учитель временно отстранена от работы, сообщили в Минобразования Кабардино-Балкарии.

"В управлении образования администрации Урванского района КБР проведено совещание по данному инциденту. Инициирована служебная проверка. На период проведения проверки педагог отстранена от работы", - привело сообщение ведомства ТАСС.

Как следует из видео, которое опубликовала 27 января Baza, женщина несколько раз ударила ученика, в том числе по лицу. "Ты можешь мне на уроке не мешать, ты можешь?" - кричала она. По информации Telegram-канала, инцидент произошел 13 января.

На сайте школы, в которой, как утверждается, произошел инцидент, не содержится комментариев по этому поводу.

Как писал "Кавказский узел", публикация видеозаписи избиения школьника педагогом - достаточный повод для расследования и возбуждения уголовного дела без заявления родителей, прокомментировали адвокаты инцидент, случившийся в ноябре 2024 года в одной из школ Кабардино-Балкарии.

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