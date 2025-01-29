Три жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Октябрьский суд Ставрополя признал Гамзата Исакова, Махмуда Джаватханова и Абдулбасира Атавова участниками массовых беспорядков в аэропорту Уйташ и приговорил их к длительным срокам.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября 2024 года стало известно, что в Октябрьском райсуде Ставрополя прошло первое заседание по делу о беспорядках в Махачкале. Трое подсудимых - Гамзат Исаков, Махмуд Джаватханов и Абдулбасир Атавов – обвинены в участии в массовых беспорядках и нарушении норм транспортной безопасности. Джаватханов и Атавов подтвердили в суде, что были в аэропорту Махачкалы во время беспорядков, но отвергли обвинения в преступлениях, сообщили их адвокаты.

Суд на Ставрополье вынес приговор трем жителям Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщил сегодня "Интерфакс".

Как уточнила прокуратура Ставропольского края, Октябрьский районный суд Ставрополя признал Гамзата Исакова, Махмуда Джаватханова и Абдулбасира Атавова виновными в участии в массовых беспорядках и нарушении норм транспортной безопасности. Суд назначил подсудимым сроки от восьми лет до восьми лет и шести месяцев, указано в Telegram-канале.

По данным следователей, к 16 января в суды направлено 28 уголовных дел 135 обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Еще семь человек, в том числе три предполагаемых организатора беспорядков, объявлены в розыск.

16 января Советский райсуд Ставропольского края вынес приговор пяти жителям Дагестана по делу об беспорядках, они получили от семи до восьми лет лишения свободы. 10 января суд в Георгиевске приговорил четырех жителей Дагестана к 10 годам заключения по делу о беспорядках.

23 декабря 2024 года Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восемь обвиняемых. 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана также к длительным срокам.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.