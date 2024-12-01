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14:58, 1 декабря 2024

Двое подсудимых по делу о беспорядках в Махачкале заявили о невиновности

Беспорядки в аэропорту Уйташ. Махачкала, октябрь 2023 г. Кадр видео YouTube-канала "Новости Казахстана" https://www.youtube.com/watch?v=Mys3gWpYMUc

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Махмуд Джаватханов и Абдулбасир Атавов подтвердили в суде, что были в аэропорту Махачкалы во время беспорядков, но отвергли обвинения в преступлениях.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября стало известно, что в Октябрьском райсуде Ставрополя прошло первое заседание по делу о беспорядках в Махачкале. Трое подсудимых - Гамзат Исаков, Махмуд Джаватханов и Абдулбасир Атавов – обвинены в участии в массовых беспорядках и нарушении норм транспортной безопасности.

В суды Кубани и Ставрополья были направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале. 25 октября прокуратура отчиталась, что семь дел рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела - суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.

Махмуд Джаватханов и Абдулбасир Атавов обвинены по части 3 статьи 263.1 УК РФ и части 2 статьи 212 УК РФ . Оба они не признали вину, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" их адвокаты.

Он признаёт, что был в аэропорту, но никаких действий не совершал

«Он признаёт, что был в аэропорту, но никаких действий не совершал и ничего в нем нарушал», - сказал, в частности, адвокат Джаватханова Башир Абдурахманов. По его словам, Махмуд Джаватханов, который занимался ремонтом частных домов, «увидел толпу и пошел с толпой».

Адвокат Атавова Алигаджи Абдусаламов сообщил, что его подзащитный, который до октября 2023 года был студентом четвертого курса мединститута, «волей случая оказался там, где не нужно было оказываться».

Единственное, что признает Абдулбасир Атавов – это то, что он был в аэропорту, отметил адвокат. «Но за это он уже был наказан, отбыв административное наказание в семь дней лишения свободы за участие в незаконном митинге», - подчеркнул он.

Оба адвоката сообщили, что никакого давления на их подзащитных силовики не оказывали. Единственное ограничение, о котором сообщил адвокату Абдулбасир Абдусаламов, состояло в том, что следователь из-за бюрократических проволочек долго не давал его родным право на свидания. «А в СИЗО все было в рамках закона, я сам за этим следил», - сказал Алигаджи Абдусаламов.

Комментариями от представителей Гамзата Исакова "Кавказский узел" пока не располагает. Следующее заседание по делу назначено на 3 декабря.

Напомним, 23 августа Армавирский горсуд приговорил пятерых подсудимых (Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова) к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств участия подсудимых в беспорядках в аэропорту Махачкалы, заявили адвокаты и родные осужденных. Апелляционная инстанция оставила в силе приговор.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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