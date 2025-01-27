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05:29, 27 января 2025

Омбудсмен Грузии выступил в защиту бастующих работников Evolution Georgia

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Компания Evolution Georgia, чьи работники продолжают забастовку с июля прошлого года, пожаловалась на них в различные инстанции, в том числе омбудсмену Грузии. Работники обвинены в распространении клеветы и помехах для работы. Однако омбудсмен отказался поддержать заявление.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля 2024 года сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. К забастовке присоединилось более 4600 человек, но руководство онлайн-казино не пошло на переговоры с бастующими, при этом компания заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. В октябре компания заявила о сокращении производственной активности из-за забастовки работников. В ноябре компания была оштрафована за распространение видеозаписей из раздевалок для персонала.

Работники онлайн-казино Evolution Georgia продолжают забастовку, руководство компании обратилось в различные ведомства с жалобами на профсоюз и бастующих.

Одна из жалоб была подана в офис Народного защитника Грузии. В ней утверждается, что за время забастовки неоднократно высказывались унижающие, клеветнические и запугивающие замечания в адрес руководителей компании и сотрудников, которые отказались присоединиться к бастующим и продолжили работать. Руководство компании также заявило, что участники забастовки незаконно препятствуют въезду сотрудников в здание.

Омбудсмен Грузии, однако, заявление руководства Evolution Georgia не поддержал. Он напомнил, что цель забастовки - защита трудовых и экономических интересов.

«Фактические обстоятельства самого дела говорят о том, что ответ работодателя на требование улучшения условий труда не выполняется. Коллективный трудовой спор включает 39 вопросов, которые остаются открытыми до настоящего времени, между сторонами не достигнуто никакого соглашения. Соответствующие меры реагирования, принимаемые компанией с учетом продолжительности забастовки, могут считаться сдерживающим фактором забастовки. Общественный омбудсмен также указывает на статью 64 Трудового Кодекса, которая предписывает сторонам продолжать примирительные процедуры во время забастовки или локаута», - прокомментировал 26 января ответ омбудсмена председатель профсоюза "Труд" Гиоргий Диасамидзе.

По его словам, в ответе народного защитника также отметил, что "динамика забастовки зависит от оправдания ожиданий сторон, ответных шагов и позитивных действий, в этой связи одни забастовки могут быть полностью мирными и упорядоченными, а другие могут быть более конфронтационными".

Участник забастовки Камил Азимов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, по данным на 26 января бастуют 300 человек. При этом компания наняла новых сотрудников, работа казино продолжается.

Заместитель председателя профсоюзов Раиса Лепарталиани сказала корреспонденту "Кавказского узла", что «бастующие находятся в крайне тяжелом положении».

Ситуация также прокомментировал международный профсоюз UNI Global Union. "Продолжающаяся борьба этих работников показывает неуважение Evolution Gaming к правам работников и социальному диалогу. Работники не враги, они основа успеха компании, и их благополучие должно быть приоритетом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте профсоюза.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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