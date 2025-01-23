Урайкин попал под сокращение после конфликта с волонтерами

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Администрация Краснодарского края сокращает должность замминистра образования, которую занимает Сергей Урайкин, вступивший ранее в конфликт с волонтерами.

Как информировал "Кавказский узел", 12 января стало известно, что замминистра образования Кубани Сергей Урайкин вступил в устный конфликт с волонтерами, которые очищают птиц от мазута. Позднее он извинился. 18 января волонтеры заявили о преследовании после конфликта с Урайкиным.

По данным источника, Сергей Урайкин до конца текущего месяца подаст в отставку с должности заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, поскольку власти приняли решение ее сократить. Решение связано с созданием нового департамента молодежной политики, который выделят из структуры министерства, сообщил 22 января "Коммерсант".

Сведения о том, что он покинет свою текущую должность подтвердил сам Урайкин, отметили 22 января в своем телеграм-канале "Известия".

Причиной увольнения Урайкина стал конфликт с волонтерами, он покинет свой пост 31 января, передал "ФедералПресс" со ссылкой на источник.

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

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