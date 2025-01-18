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08:16, 18 января 2025

Волонтеры заявили о преследовании после конфликта с Урайкиным

Уборка мазута на берегу. Декабрь 2024 года. Фото: оперштаб Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После того как в сети было опубликовано видео, на котором показан конфликт замминистра образования Кубани Сергея Урайкина с волонтерами, добровольцев, которые сняли ролик, начали преследовать неизвестные.

Как информировал "Кавказский узел", 12 января стало известно, что замминистра образования Кубани Сергей Урайкин вступил в устный конфликт с волонтерами, которые очищают птиц от мазута. Позднее он извинился и пояснил, что инцидент был связан с ложной информацией о закрытии центра по спасению птиц, тогда как на самом деле центр переехал в другое помещение.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

После того, как Сергей Урайкин принес извинения, сначала началось преследование в отношении волонтера Елены, которая сняла на видео его брань, а затем в отношении Виолетты Нестеровой, которая заступилась за нее, рассказали волонтеры.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с Еленой. Она пожаловалась, что ее будто бы разыскивают некие люди и что она вынуждена отказываться от общаться с кем-либо, опасаясь провокаций. Также Елена отметила, что больше не занимается волонтерской деятельностью.

"Волонтеры разделены на провластных и независимых. Администраторы провластных волонтерских чатов удалили снятое Еленой видео", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Виолетта Нестерова.

Экоактивист и волонтер Андрей Фокин отметил, что через электронную приемную Следкома направил обращение в адрес руководителя ведомства Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в ситуации с Урайкиным и дать оценку действиям людей, которые преследуют волонтеров (копия обращения имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "Свидетели и очевидцы готовы давать показания – во всяком случае так пишут в многочисленных комментариях в соцсетях по этой вызвавшей широчайший общественный резонанс ситуации", – указал, в частности, в своем обращении Фокин.

Также он рассказал, что Следком завел уголовное дело о халатности по его обращению, в котором он ранее пожаловался на бездействие властей Краснодарского края.

Волонтеры, лояльные властям, перечеркивают работу добровольцев, которые приезжают за свой счет в Анапу и за счет своего личного времени бесплатно работают, чтобы спасти море и птиц. "Независимые волонтеры не знают и не видят результатов своего труда. Нас используют вслепую. Но когда мы просим, к примеру, показать нам спасенных птиц, которых передают на реабилитацию, то вместо этого мы встречаем жесткое сопротивление при проведении общественного контроля. Пропускают волонтеров через "сито", делят на "своих" и "чужих", – пояснил он.

Член общественного движения "Спасаем море" Гоар Ованесова подчеркнула, что утверждения о том, что часть волонтеров лояльна властям, необоснованные. "Меня тоже обвинили в том, что якобы я содействую властям, но это не так. Я обычный волонтер, как и все. А общественное движение "Спасаем море" создано [экологами] Витишко и Рудомахой. Но не путайте это с проектом власти "Спасай море". Я говорила, что может быть путаница, но решили наше движение назвать "Спасаем море", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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