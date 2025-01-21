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07:16, 21 января 2025

Экологи указали на опасность вылова рыбы в районах экокатастрофы на Кубани

Мертвая рыба, фото: shutterstock.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Черном море на глубине остается мазут, еще долго рыба будет потреблять отравленную воду и пищу, что угрожает людям, которые употребляют эту рыбу.

Как информировал "Кавказский узел", 20 января власти отчитались об установке вибрационной установки для очистки песка от мазута на площадке временного хранения в хуторе Воскресенский. Пользователи сети выразили надежду, что песок после очистки будет возвращен на пляжи.

По опыту прошлых лет, разливы нефти в прошлом на сильно влияли на качество и запасы рыбы и рыболовства, отметил эколог Евгений Симонов.

"Но в каждом месте по-своему. Авария на танкере "Эксон-Вальдез" подорвала местные промыслы сельди и сильно сократила заход лосося в реки. Разлив танкера "Престиж" привёл к временному запрету на рыболовство и сбор морепродуктов", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

23 марта 1989 года у берегов Аляски произошла авария танкера компании "Эксон Валдиз", в результате катастрофы около 10,8 миллионов галлонов нефти (около 260 тыс. баррелей или 40,9 миллионов литров) вылилось в море, образовав нефтяное пятно в 28 тысяч квадратных километров, нефтью было загрязнено около двух тысяч километров береговой линии.

3 ноября 2002 года у берегов Галисии произошел выброс нефти из танкера "Престиж" из-за трещины, образовавшейся в танкере во время шторма. 19 ноября 2002 года корабль раскололся на две части и затонул. В результате в море вылилось более 20 миллионов галлонов (90 тыс. кубометров) нефти.

Рыбы, обитающие в толще воды, скорее всего, меньше пострадают, чем обитающие у дна – например, знаменитые черноморские бычки, продолжил Симонов. "Больше всех из морских обитателей пострадают моллюски-фильтраторы, например, мидии, а также те, что питаются на дне (мы уже видели тысячи мертвых рапан). Промыслы морепродуктов в районах разливов обычно страдают больше чем улов рыб и их употребление в пищу потенциально опаснее для людей", – пояснил он.

Власти должны смотреть на проблему шире, чем проводить анализ на предмет отравления рыбы нефтепродуктами, в том числе необходимо принимать во внимание пищевые цепи, поскольку ранее были обнаружены мертвые дельфины и нужно обратить внимание на результаты паталогоантомических исследований погибших дельфинов, которые пытаются рыбой, отметил аналитик.

Он подчеркнул, что загрязнение распространено мозаично на огромной акватории, поэтому и риск неравномерен. "Предполагаю, что он наибольший в южной части Керченского пролива и вдоль побережий Крыма и Краснодарского края от мыса Опук до Большого Утриша. Думаю, что для взрослых мигрирующих рыб риск меньше, чем для более оседлых. Уязвимее всех к такому загрязнению не взрослые рыбы, а мальки и икра", – сказал Симонов.

Чиновники утверждают, что наладили отбор проб с готовой продукции рыболовства, и это полезная мера. Но стоило бы выяснить, не убил ли разлив мазута личинки промысловых видов, не ухудшил ли условия для размножения этих рыб в наступившем году, продолжил он. "Ведь если так, то, возможно, надо ограничить уже сейчас пресс промысла, чтобы оставить в живых больше нерестящихся рыб и избежать проседания уловов в последующие годы. Но это голая теория, а хотелось бы видеть грамотные системные меры по моделированию и мониторингу этой ситуации", – объяснил эколог.

По его словам, очень мало внятной информации про попадание загрязнений в акваторию Азовского моря. "Ясно, что мазут туда попал в меньшем количестве, но не ясно сколько и куда. Между тем именно там важнейший район размножения и нагула многих промысловых видов рыб", – заметил он.

Член совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко отметил, что ему приходилось сталкиваться с отравленной нефтью рыбой и раньше и ничего хорошего это не несет. "В Туапсе жена любит ловить барабульку, но там каждая десятая пахла нефтью так, что ее даже кот есть отказывался. А сейчас мы видим, что чайки, которые едят рыбу в районах разлива мазута, сейчас уже сидят квелые. Часть рыбы возможно ушла, но мы этого точно не знаем", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Витишко подчеркнул, что подводные съемки даже сейчас, через месяц после катастрофы, показывают наличие мазута на глубине, так что эта проблема с отравлением птиц и морских обитателей будет продолжаться и дальше.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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