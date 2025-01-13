Житель Эльбрусского района обвинен в вырубке сосен в нацпарке

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Передано в суд дело жителя Кабардино-Балкарии, обвиненного в незаконной вырубке деревьев на особо охраняемой территории нацпарка "Приэльбрусье".

В Эльбрусском районе завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, в которой обвинен 39-летний житель села Исламей, сообщило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, в апреле 2024 года мужчина нанял водителя экскаватора, который за денежное вознаграждение повалил 25 сосен на особо охраняемой территории нацпарка "Приэльбрусье" в посёлке Терскол. "Затем обвиняемый попросил другого местного жителя распилить деревья бензопилой. Нанятым работникам фигурант сообщил, что у него имеются все необходимые разрешительные документы на рубку леса", - говорится в публикации на сайте ведомства.

После задержания мужчина рассказал, что собирался использовать древесину для личных нужд. Объём незаконно заготовленного леса составил 75 кубометров, а сумма ущерба государству превысила 6,2 млн рублей.

"Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в Эльбрусский районный суд для рассмотрения по существу. Приговора суда мужчина дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщило ведомство.

Часть 3 статьи 260 УК РФ предусматривает от штрафа в миллион рублей до семи лет лишения свободы.

Напомним, в мае 2024 года активисты заявили, что в нацпарке "Приэльбрусье" вырублено несколько десятков сосен. В Эльбрусском районе ведется вырубка редких видов деревьев, указала географ Елена Кюль. Юрист нацпарка возразил, что деревья упали во время сильного ветра, и пришлось их спиливать.

Нацпарк "Приэльбрусье" был создан в 1986 году постановлением Совета министров РСФСР. Земли парка отнесены к объектам федеральной собственности. Общая площадь лесничества "Национальный парк "Приэльбрусье" - 75430 гектаров.

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