Аналитики разъяснили подоплеку антизападного заявления "Грузинской мечты"

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Заявление "Грузинской мечты" с критикой в адрес Европы и США сделано в угоду Москве и рассчитано на электорат правящей партии, но на позицию Запада оно не окажет влияния.

Как писал "Кавказский узел", 9 января Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит выполнять функции президента Грузии, добиваться проведения новых парламентских выборов и поддерживать контакты с зарубежными партнерами, а также посетит инаугурацию Дональда Трампа.

Михаил Кавелашвили 29 декабря 2024 года вступил в должность президента Грузии на фоне акции протеста в Тбилиси. Саломе Зурабишвили заявила, что после инаугурации покинет президентский дворец и присоединится к протестующим против приостановки членства страны в ЕС.

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» 8 января выступила с заявлением, в котором оценила роль Deep State и «Партии глобальной войны» в появившихся антигрузинских настроениях в Европе и США. «Ряд государств ввели финансовые санкции и визовые ограничения в отношении политиков и высокопоставленных государственных чиновников, избранных грузинским народом. Эти решения вновь следует оценить, как антигрузинский шаг, подрывающий доверие грузинского общества к западным институтам. Следует отметить, что чем глубже корни «Партии глобальной войны» в разных странах, и чем сильнее метастазы Deep State в той или иной стране, которое служит основным инструментом неформального влияния «Партии глобальной войны», тем более антигрузинское отношение соответствующей страны к грузинскому государству и грузинскому народу», - говорится в заявлении политсовета «Грузинской мечты», поступившему в распоряжение корреспондента «Кавказского узла».

Сторонники конспирологической теории "Deep state" ("глубинное государство") считают, что любое правительство - это фикция, а на самом деле странами управляют "серые кардиналы": бюрократы или военные. В США термин deep state получил известность в 2007 году, сообщило в декабре 2024 года РБК. Deep state - это новая популярная фраза у "Грузинской мечты", которая пришла на смену таинственной "глобальной партии войны", указало JAMnews.

Кроме того, в своем заявлении партия обратила внимание на то, что Грузия «пока спаслась» от развития украинского сценария, но борьба за мир продолжается и будет продолжена до конца, так как всегда будет запрос на открытие второго фронта в Грузии во время российской военной операции на Украине.

«Именно с этим связаны санкции, которые по указке «Партии глобальной войны» и руками Deep State вводят конкретные государства в отношении грузинских политиков и чиновников. Грузинский народ должен бороться до конца, чтобы спастись и не допустить украинизации Грузии», - указали авторы заявления.

Заявление «Грузинской мечты» прокомментировали "Кавказскому узлу" грузинские эксперты по вопросам международных отношений: профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе, бывший депутат парламента Давид Дарчиашвили, представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти и один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили.

Они предположии, что партия действует, исходя из указаний, получаемых из Кремля. При этом, в частности, Давид Дарчиашвили считает, что этим заявлением «Грузинская мечта» «старается огрызнуться в ответ».

Представителям партии самим до конца не ясно, что такое Deep state и «партия войны»

"Этим она импонирует своему руководству в Кремле, официальной Москве это нравится, и своим сторонникам внутри страны. Для оппонентов «Грузинской мечты» это заявление - продолжение антизападного и антилиберального дискурса. При том, что представителям партии самим до конца не ясно, что такое Deep state и «партия войны»: если их расспросить, то они вряд ли смогут внятно ответить", - сказал он.

По его мнению, «Грузинская мечта» ведет информационную борьбу и вводит в заблуждение доверяющих ей жителей, также это часть "информационно-психологической войны", проводимой Кремлем в Грузии. На позицию Запада оно не окажет влияния, так как там убедились в «неадекватности, недипломатичности и антизападности» властей Грузии.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Мамука Жгенти также указал, что «Грузинская мечта» выполняет поручения Кремля и не имеет возможности прекратить проводимую политику. "Грузинская мечта" и [ее основатель Бидзина] Иванишвили - неотъемлемая часть российской власти, и они делают то, что им поручает сделать российская власть в Грузии", - сказал он.

По его мнению, в настоящее время много зависит от оппозиции, но в ее деятельности «видны проблемы» - когда поднимают вопрос нелегитимности парламентских выборов 2024 года, то с заявлениями от оппозиционно спектра выступают четыре партии, преодолевшие на них избирательный барьер. «Оппозиция должна изменить свой modus operandi [образ действий], тогда будет более конкретная и более наглядная помощь», - уверен Жгенти.

Он предполагает, что в будущем будут ужесточены санкции в отношении Иванишвили, которые затронут его окружение. «Вокруг «Грузинской мечты» сплотились иждивенцы, которые понимают, что, пока эта партия находится у власти, то много чего можно сделать для получения денег. Эта вертикаль развалится, когда Иванишвили не сможет им гарантировать, что они смогут пользоваться этими деньгами. И тогда санкции будут иметь конкретный результат. Результаты для людей будут очень плачевные. Я не думаю, что они согласны гробить себя вместе с Иванишвили», - сказал эксперт.

«Грузинская мечта» действует подобно человеку, увязающему в болоте

По мнению Валерия Чечелашвили, правящая партия углубляет нарратив, направленный на изоляцию Грузии в международных отношениях. «Складывается впечатление, что «Грузинская мечта» действует подобно человеку, увязающему в болоте, который вместо того, чтобы оглянуться вокруг и ухватиться за какую-то стоящую крепкую возможность выбраться, начинает еще сильнее барахтаться и еще больше увязать в нем», - сказал он.

Чечелашвили предполагает, что подобные действия «Грузинской мечты» исходят из расчета на победу России в военной операции на Украине. В этой ситуации «Грузинская мечта» сможет найти свое место и утвердиться в собственных интересах, включая политические и экономические. Партийное руководство, находясь у власти, создавало для себя экономический комфорт и не хочет его терять, однако это привет партию к кризису, за неимением у нее ресурсов и потенциала.

Если будут введены санкции, то это будет очень серьезный удар по грузинской экономике

«Тут накладываются друг на друга два очень серьезных фактора - за политической изоляцией произойдет экономическая изоляция и уже будут наложены тотальные, а не избирательные санкции на все компании Иванишвили, в которых он почетный председатель. Очень высокий процент компаний, находящихся под влиянием Иванишвили и его близкого окружения, так как весь крупный бизнес зависит от «Грузинской мечты». Поэтому, если будут введены санкции, то это будет очень серьезный удар по грузинской экономике и курс национальной валюты может очень сильно упасть», - сказал он.

Чечелашвили обратил внимание, что сейчас санкции в отношении Иванишвили носят неполный, демонстрационный характер: они введены лично в отношении Иванишвили, но не в отношении компаний, в которых у него есть бизнес-интерес, или членов его семьи и бизнес-партнеров. Таким образом Иванишвили дают возможность маневрировать – назначить новые парламентские выборы, что также даст возможность «Грузинской мечте» сохранить свое место как политического игрока. В противном случае, введут полные санкции в отношении Иванишвили, а Грузия попадет в политическую и экономическую изоляцию.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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