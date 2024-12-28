Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего Игоря Литвиненко, признав его виновным в самовольном оставлении части.

По версии следствия, военнослужащий Игорь Литвиненко 24 августа 2023 года без уважительных причин самовольно оставил место службы и уехал к месту проживания, где проводил время по своему усмотрению. 9 октября текущего года он сам явился в воинскую часть.

Во время суда Литвиненко признал свою вину. Суд признал его виновным в самовольном оставлении части и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила 27 декабря пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Комментариев от представителей Игоря Литвиненко относительно приговора не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Максима Слесаренко к пяти с половиной годам лишения свободы, также признав его виновным в самовольном оставлении части.

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