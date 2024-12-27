Уроженка Чечни Хадисова получила убежище в Европе

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Власти Боснии и Герцеговины предоставили убежище уроженке Чечни Селиме Хадисовой, сбежавшей от домашнего насилия.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре сбежавшая от домашнего насилия 32-летняя Селима Хадисова была задержана в Сараево. По сведениям чеченской диаспоры, ее объявили в розыск в России по настоянию родственников мужа.

Селима Хадисова прилетела в Боснию с тремя детьми из Турции, где жила несколько лет после побега от домашнего насилия. Женщина сообщили, что она находится в розыске Интерпола.

Власти Боснии и Герцеговины предоставили убежище Селиме Хадисовой, сообщила 26 декабря в своем телеграм-канале правозащитная организация "Вайфонд". "Выражаем благодарность ответственным органам Боснии и Герцеговины за справедливое решение", - говорится в публикации.

Напомним, ранее правозащитники указали, что в России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин также чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.

Ситуация с защитой прав женщин в республиках Северного Кавказа ухудшается, заявили в январе 2024 года участницы конференции "Новые тенденции в ситуации домашнего насилия на Северном Кавказе". При этом отслеживать такие преступления сложно, так как местные власти не заинтересованы в их обнародовании, доходит даже до удаления информации с сайтов судов, указали они.

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