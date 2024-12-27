RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:22, 27 декабря 2024

Уроженка Чечни Хадисова получила убежище в Европе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Боснии и Герцеговины предоставили убежище уроженке Чечни Селиме Хадисовой, сбежавшей от домашнего насилия.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре сбежавшая от домашнего насилия 32-летняя Селима Хадисова была задержана в Сараево. По сведениям чеченской диаспоры, ее объявили в розыск в России по настоянию родственников мужа.

Селима Хадисова прилетела в Боснию с тремя детьми из Турции, где жила несколько лет после побега от домашнего насилия. Женщина сообщили, что она находится в розыске Интерпола.

Власти Боснии и Герцеговины предоставили убежище Селиме Хадисовой, сообщила 26 декабря в своем телеграм-канале правозащитная организация "Вайфонд". "Выражаем благодарность ответственным органам Боснии и Герцеговины за справедливое решение", - говорится в публикации.

Напомним, ранее правозащитники указали, что в России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин также чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.

Ситуация с защитой прав женщин в республиках Северного Кавказа ухудшается, заявили в январе 2024 года участницы конференции "Новые тенденции в ситуации домашнего насилия на Северном Кавказе". При этом отслеживать такие преступления сложно, так как местные власти не заинтересованы в их обнародовании, доходит даже до удаления информации с сайтов судов, указали они.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Обстановка на месте крушения самолета в Актау. Скриншот фото JamNews от 26.12.2024, https://t.me/jamnewsru/21356
00:08, 27 декабря 2024
Аналитики в Баку сочли возможным внешнее воздействие на упавший самолет
На месте катастрофы самолета Баку-Грозный. Скриншот фото "Азертадж" от 25.12.24, https://t.me/azertac_novosti/16241.
21:26, 26 декабря 2024
Российские военные эксперты исключили фактор систем ПВО в крушении самолета Баку-Грозный
Рамзан Кадыров. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/164308/
19:32, 26 декабря 2024
Глава Чечни пригрозил узбекским чиновникам
Инна Тишкина. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "НКБ Смерш Кубани" от 25.12.24, https://t.me/NKB_Smersh/125
17:48, 26 декабря 2024
Жительницу Краснодара заставили извиниться за публикации в соцсети
Ламберд Ахьядов, фото: Fight.ru
13:33, 26 декабря 2024
Боец ММА из Чечни обвинен в убийстве и причастности к террористам
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
48
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
21:28, 24 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
На чеченскую спортсменку напали во второй раз
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Все блоги
Справочник
Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Участники молебна в Элисте. Фото: Бадма Бюрчиев для "Кавказского узла". Праздник Зул в Калмыкии

Блогеры
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
48
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
14:38, 25 декабря 2024
Ветер с Апшерона
14
Тяжелый день - крушение самолета с жертвами
Фото
21:28, 24 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
На чеченскую спортсменку напали во второй раз
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Фото
16:56, 22 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
55
Рискованная правда или совсем другое, от генерала Алаудинова?
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Мазут на пляже Анапы. Фото: Телеграм-канал MoreOz / T.me
25 декабря 2024, 10:59
Экологи назвали сроки восстановления Черного моря после разлива мазута

Промзона в Воскресенском, куда свозят мешки с песком и мазутом. 24 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/ostorozhno_novosti
24 декабря 2024, 19:30
Жители домов близ промзоны в Воскресенском пожаловались на запах мазута

Грачья Саркисян. Фото: https://www.aysor.am/ru
24 декабря 2024, 15:52
Суд в Ереване отказался оштрафовать оппозиционера за акции протеста

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.occrp.org/ru/novosti/v-set-prosocilis-licnye-foto-i-soobshheniia-zakliucennogo-azerbaidzanskogo-aktivista
24 декабря 2024, 13:57
Адвокат заявил о нарушении прав Бахтияра Гаджиева на защиту

Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Показать больше