Прокуратура попросила смягчить меру пресечения Элисашвили

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Грузинская прокуратура попросила суд изменить меру пресечения оппозиционеру Алеко Элисашвили, арестованному после акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря стало известно, что лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили госпитализирован в клинику "Вивамед". Адвокат заявлял, что у Элисашвили травмы на лице и теле и, предположительно, сломано ребро в результате избиений. Врачи оказали политику помощь, после чего его вернули в изолятор.

Алеко Элисашвили предъявлено обвинение в преследовании по политическому признаку. По версии Генпрокуратуры, он 2 декабря словесно и физически оскорбил председателя Национального конгресса азербайджанцев и одного из основателей партии "Грузинская мечта" по политическому признаку. Элисашвили грозит до трех лет лишения свободы.

Прокуратура Грузии обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Алеко Элисашвили с заключения под стражу на залог, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

С аналогичным требованием прокуратура обратилась в суд и по делу несовершеннолетнего, задержанного на акции протеста, пишет издание.

Напомним, 4 декабря после обысков в офисах оппозиционных партий были задержаны семь подозреваемых в организации и участии в групповом насилии на акциях протеста. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова, отчитались силовики. Среди задержанных был и Алеко Элисашвили. К 7 декабря общее число задержанных по этому делу выросло до 28.

С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

14 декабря члены избирательной коллегии избрали шестым президентом Грузии Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям основателя "Грузинской мечты", заявили грузинские аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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