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08:17, 16 декабря 2024

Новое уголовное дело заведено на Якуба Белхороева

Якуб Белхороев. Фото: ideputat.er.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководя ингушским отделением Фонда соцстраха, Якуб Белхороев растратил более 13 млн рублей, оформив их в качестве соцвыплат своим близким, считает следствие.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июля 2020 года стало известно о задержании главы ингушского отделения Фонда соцстрахования (ФСС), одного из лидеров баталхаджинцев Якуба Белхороева. В конце мая 2021 года расследование дела Белхороева было завершено, ему предъявили обвинение в хищении около 20 миллионов рублей. В ноябре 2022 года Белхороев был приговорен к девяти годам заключения.

Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

В отношении Якуба Белхороева возбуждено новое уголовное дело о растрате в особо крупном размере. По версии следствия, будучи управляющим ингушского отделения Фонда соцстрахования (ФСС), Белхороев растратил более 13 миллионов рублей из бюджета в качестве социальных выплат своим близким, которые будто бы пострадали в результате несчастных случаев на производстве, передал 15 декабря "Коммерсант".

В частности, согласно материалам дела, в Сунженском районе Ингушетии на федеральной трассе "Кавказ" перевернулась "Газель", в которой находились работники госучреждения "Ингушагрохимсервис" Беслан Точиев, Исса Цечоев, Муса Богатырев и бывшая жена Белхороева Танзила Полонкоева. В документах указано, что они получили различные травмы и им были выплачены из фонда суммы в размере от 2,6 миллиона рублей до 3,3 миллиона рублей. Самая крупная сумма была выплачена жене Белхороева. Следствие утверждает, что в действительности ДТП не было, а его четверо фиктивных участников в "Ингушагрохимсервисе" никогда не работали.

В материалах по еще одному эпизоду сказано, что на госпредприятии "Экажевское" произошел несчастный случай – в ходе ревизии склада его сотрудник Мустафа Богатырев будто бы получил тяжелые травмы – ему на голову будто бы упали ящики с овощами. Следствие утверждает, что к той дате, когда, согласно документам, произошел инцидент, предприятие "Экажевское" уже было ликвидировано. Жертвами падения ящиков в "Экажевском" также становились жена Белхороева Марем, его садовник Бахрум Точиев и дочь Елизавета Полонкоева, которая позже была объявлена розыск и, по некоторым данным, сейчас находится в Турции.

Напомним, 27 мая 2021 года, по данным источников, силовики провели обыск в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии, брата Якуба Белхороева Мустафы. Ранее он жаловался, что после задержания сына по делу о покушении на начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам, но следователи отказались возбуждать дело. Его сын Амирхан Белхароев заявил, что отца жестоко избивали, но так, чтобы не оставить следов.

2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили тогда источники. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев.

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Автор: "Кавказский узел"

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